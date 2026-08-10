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Wohnimmobilien in Barcelona, Spanien

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Villa in Vallromanes, Spanien
Villa
Vallromanes, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 540 m²
Nur 20 km von Barcelona entfernt, in einer exklusiven Wohngegend des renommierten Golfclubs …
$1,51M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Im exklusiven Wohnkomplex Res. Las Filipinas bieten wir Ihnen eine sorgf…
$323,110
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Exklusives Penthouse in Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona.Das eindrucksvolle Pentho…
$1,03M
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Villa 6 zimmer in Premia de Dalt, Spanien
Villa 6 zimmer
Premia de Dalt, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
Villa in Premià de Dalt in der Nähe der Küste und von Naturparks Die Gegend um Premià de Dal…
$2,58M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
$1,17M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
$457,708
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Wohnung in Nou de la Rambla, 128, Barcelona. Die helle 3-Zimmer- und 1-Badezimmer-Wohnung be…
$445,972
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 6 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Renovierte Wohnung zum Verkauf in Pedralbes!Diese Wohnung befindet sich im 3. Stock mit eine…
$3,29M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein modernes Apartment direkt am Meer in der neuen Wohn…
$350,511
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 255 m²
Wenn Sie bereit und in der Lage sind, in Langlebigkeit und Wohlbefinden für sich und Ihre Fa…
$2,90M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Wohnung mit Meerblick und Stadtblick in einer der besten Komplexe von Diagonal Mar - Illa de…
$1,53M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
$1,29M
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Villa in Martorell, Spanien
Villa
Martorell, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 460 m²
Haus in der Stadt Martorel in der Provinz Barcelona. Die Gesamtfläche beträgt 460 Quadratmet…
$936,890
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Cugat del Valles, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Cugat del Valles, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Wohnung-duplex in Sant Cugat de Bayes. Die Gesamtfläche beträgt 121 Quadratmeter. Das Apartm…
$668,958
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 349 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Eckvilla aus dem Jahr 1996 in d…
$1,37M
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen des malerischen San Javier erwartet Sie ein Wohnprojekt mit 27…
$398,464
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 69 m²
$489,700
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 147 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive Ferienwohnung direkt am Meer in der Wohn…
$300,275
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
$1,46M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 223 m²
Atico Duplex mit Blick auf das Meer und die Stadt in einem der besten Komplexe des Diagonal …
$2,93M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 82 m²
$727,639
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Objektbeschreibung: Dieses außergewöhnliche Haus mit einer Gesamtfläche von 360 m² (255 m² W…
$846,022
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
$643,632
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Wohnung 7 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 7 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 355 m²
Atiko im Eliteviertel von Sant Gervasi-Galvan Stadt Barcelona. Das Gebäude des berühmten Arc…
$2,52M
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Villa in Calella, Spanien
Villa
Calella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 283 m²
Exklusives Haus in Calella Dieses eindrucksvolle, 2006 erbaute Zweifamilienhaus bietet eine …
$741,268
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 4
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Fläche 201 m²
Auf der renovierten und exklusiven Fußgängerzone Concel de Sainte, nur einen Block von Paseo…
$2,72M
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Villa in Sant Pol de Mar, Spanien
Villa
Sant Pol de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 641 m²
Eine wirklich einzigartige Immobilie, in der Privatsphäre, atemberaubender Meerblick und pri…
$2,05M
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Wohnung 2 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in der Nähe des Passeig de Gràcia und der Gaudí-Gebäude in Barcelona Das Viertel E…
$993,329
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Castellbisbal, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Castellbisbal, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 115 m²
Wohnung in Castelbisbal in der Provinz Barcelona. Die Gesamtfläche beträgt 115 Quadratmeter.…
$286,709
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: In Playa Flamenca, im Herzen von Orihuela Costa, entsteht ein moderner W…
$561,160
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