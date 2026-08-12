Penthäuser mit Bergblick kaufen in Spanien

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Penthouse in Granadilla de Abona, Spanien
Penthouse
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Tuin, Terras, dakterras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$397,832
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Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Etagenzahl 3
Golf-Front-Wohnungen mit Großen Terrassen in Mijas Die Wohnungen befinden sich in einer sehr…
$737,369
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Penthouse 5 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 119 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Panoramablick in einem Komplex mit Privilegierter Lage in Estepona Die Wohnung…
$646,772
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen in einer exklusiven Anlage mit großen tropischen Gärten in Estepona Die Wohnungen …
$1,25M
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Renommierte Wohnungen mit Panoramablick in Mijas Málaga Mijas ist einer der attraktivsten Or…
$562,661
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 3
Exklusives Penthouse mit großer Terrasse mit privatem Pool und Meerblick in einem Resort mit…
$2,11M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Etagenzahl 4
Qualitativ hochwertige Wohnungen in einer beliebten Wohngegend in Fuengirola Dieses Projekt …
$832,258
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Wohnungen in der Nähe des Meeres in Fuengirola an der Costa del Sol Fuengirola ist…
$1,97M
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Häuser mit Meerblick in Strandnähe in Fuengirola El Higuerón liegt zwischen Benalmádena und …
$838,713
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 296 m²
Häuser im mediterranen Stil mit Annehmlichkeiten im Resort-Stil in Marbella West Marbella is…
$3,41M
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Penthouse 3 zimmer in Casares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige Wohnungen mit Golfblick und zeitlosem Design in Casares Die Wohnungen zum Verkau…
$495,557
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Moderne Wohnungen mit Meer und Bergblick in ruhiger Lage in Mijas Mijas ist eine der attrakt…
$814,169
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Stockwerk 3/3
Ausgezeichnetes Duplex-Penthouse in einem prestigeträchtigen Golfresort mit riesigen Terrass…
$734,338
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Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Etagenzahl 4
Luxuswohnungen mit Wunderschönem Meerblick in Mijas Malaga Mijas, im südöstlichen Teil Spani…
$1,53M
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Penthouse 3 zimmer in Torremolinos, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torremolinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 4
Strandfront-Wohnungen und Penthouses in Torremolinos Costa del Sol Die exklusiven Wohnungen …
$1,61M
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Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Neu Gebaute Wohnungen mit Exklusivem Meerblick in Mijas Die Wohnungen befinden sich in einer…
$1,27M
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Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Panoramablick in einem Komplex mit Privilegierter Lage in Estepona Die Wohnung…
$524,855
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Penthouse in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,38M
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Penthouse in Miraverde, Spanien
Penthouse
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Air conditioning, Tuin, Terras, dakterras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$900,472
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Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 2/2
Superior-Duplex-Penthouse mit privatem Pool, Spa und herrlichem Meerblick in Strandnähe L…
$2,09M
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Stockwerk 3/3
Atemberaubendes möbliertes, schlüsselfertiges Penthouse mit privatem Pool und Dachterrasse, …
$1,58M
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Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Stockwerk 5/5
Beeindruckendes Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick in Strandnähe …
$1,96M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 3
Stilvolles, schlüsselfertiges Penthouse mit Panoramablick auf die Berge, erstklassigen sozia…
$648,521
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Penthouse 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 5/5
Fantastisches Penthouse mit riesiger Dachterrasse, Fitnessraum, Social Club in einer geschlo…
$460,018
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Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Stockwerk 2
Luxuriöses Duplex-Penthouse mit einer großzügigen Dachterrasse, Premium-Pool und Fitnessbere…
$735,705
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Wohnungen in einem Komplex in Meeresnähe in Estepona, Spanien Estepona ist eines der authent…
$920,586
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Stockwerk 3/3
Premium-Penthouse mit Blick auf Meer und Berge, atemberaubende Dachterrasse und Schwimmbad, …
$963,958
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Penthouse 3 zimmer in Casares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Stockwerk 3/3
Schönes modernes Penthouse mit herrlichem Meerblick, großer Dachterrasse und Gemeinschaftspo…
$744,305
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Fuengirola Fuengirola ist einer der begehrtesten …
$1,14M
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Immobilienangaben in Spanien

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