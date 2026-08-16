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Penthäuser in Rojales, Spanien

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12 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnungsanlage in der gemütlichen Stadt Alicante, Rojales. Dies…
$513,772
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Penthouse 2 zimmer in Formentera del Segura, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Formentera del Segura, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Neue Häuser in Rojales mit modernem Design und mediterranem Komfort. Entdecken Sie eine neue…
$330,455
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Penthouse 3 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnungsanlage in der gemütlichen Stadt Rojales. Dieses Projekt…
$478,519
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It Is RealtyIt Is Realty
Penthouse 2 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Entdecken Sie ein wirklich besonderes Zuhause! Wir bieten einzigartige Unterkünfte in einem…
$360,623
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Penthouse in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Penthouse
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Neue private Wohnanlage mit schönen Apartments im mediterranen Stil mit 2 Schlafzimmern. Per…
$511,993
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Penthouse in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Penthouse
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Neue private Wohnanlage im mediterranen Stil in Ciudad Quesada, mit Gemeinschaftspool und Gr…
$377,652
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 4 zimmer in Rojales, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Elegante 2- od. 3-Schlafzimmer-Häuser mit Solarium oder Garten in Ciudad Quesada Im Herzen d…
$460,166
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Penthouse 2 zimmer in Formentera del Segura, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Formentera del Segura, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Neue Wohngebäude in Rojales – modernes Design und Komfort im mediterranen Stil. Entdecken Si…
$336,235
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Penthouse 2 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnungsanlage in charmantem Alicante. Dieses Projekt kombinier…
$371,025
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Penthouse in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Penthouse
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 146 m²
NEUBAU-DACHGESCHOSS-WOHNUNG IN CIUDAD QUESADA Neubau-Dachgeschoss-Wohnung in Ciudad Quesada…
$201,330
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Penthouse 3 zimmer in Rojales, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Einzigartiges Penthouse mit Panoramablick! Das Apartment-Gebäude befindet sich in einer Sack…
$323,861
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Penthouse in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Penthouse
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
NEUBAU-BUNGALOWS IN CIUDAD QUESADA. . Neubau von 2- und 3-Zimmer-Wohnungen auf 2 Etagen: Erd…
$325,018
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