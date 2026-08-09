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Penthäuser in Valencia, Spanien

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1 166 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Moderne, bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick und 1 oder 2 Schlafzimmern in Torrevieja Dies…
$528,105
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in der prestigeträchtigen Gegend von …
$403,598
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Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der schönen Stadt Torrevieja gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswahl an A…
$313,323
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$369,954
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 261 m²
Torre Infinum III ist 34 exklusive Apartments mit Blick auf Peñon de Ifac, Salzwiesen und Ar…
$1,12M
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Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$323,710
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Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wohnungen …
$323,652
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Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$264,748
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Penthouse 3 zimmer in Benijofar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Benijofar, einem der charmantesten Orte an der S…
$457,199
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Penthouse 2 zimmer in Benijofar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Benijofar, einem der charmantesten Orte an der S…
$328,183
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Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wohnungen …
$264,701
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Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wohnungen …
$369,888
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Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In der charmanten Stadt Guardamar del Segura gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine…
$980,166
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Penthouse 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Moderne, bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick und 1 oder 2 Schlafzimmern in Torrevieja Dies…
$459,071
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Penthouse 3 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Entdecken Sie einen modernen Luxus-Wohnungskomplex in einer der wünschenswertsten Gegenden v…
$1,58M
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Penthouse 1 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 1 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Entdecken Sie ein einzigartiges Wohnhaus mit nur 11 Wohnungen, auf fünf Etagen, neben den sc…
$312,873
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Penthouse 2 zimmer in Mutxamel, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Entdecken Sie charmante Räume in einer einzigartigen Umgebung. Ein Spaziergang durch diese W…
$453,951
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Penthouse in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Nieuwbouwappartementen met vrij uitzicht in Alfaz del Pi Exclusief wonen aan de Costa Blanc…
$373,874
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Penthouse in Finestrat, Spanien
Penthouse
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Gelegen in het charmante stadje Finestrat, biedt dit exclusieve wooncomplex een selectie van…
$518,911
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Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Gelegen in de prachtige stad Torrevieja, biedt dit residentiële complex een selectie van app…
$475,092
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Penthouse 2 zimmer in Benijofar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Entdecken Sie eine exklusive neue Wohnanlage in Benijofar, einer privilegierten Ecke von Veg…
$466,466
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Penthouse 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
In Pilar de la Horadada, einem der begehrtesten Gebiete im Süden der Costa Blanca, präsentie…
$333,352
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 316 m²
Stockwerk 12/12
Wohnungen am Meer in der begehrten Gegend von Calpe an der Costa Blanca In der charmanten St…
$1,06M
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Penthouse 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Freizeitbereichen in Guardamar del Segura Da…
$462,814
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Penthouse in Santa Pola, Spanien
Penthouse
Santa Pola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Nieuwbouwwoningen in het hart van Santa Pola, op slechts 600 meter van het strand Moderne a…
$417,315
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Penthouse in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Exclusieve nieuwbouwappartementen met uitzicht op de wijngaarden in Hondón de las Nieves Mo…
$258,130
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Gelegen in de charmante stad La Vila Joiosa, biedt dit exclusieve wooncomplex een selectie v…
Preis auf Anfrage
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA Nieuwbouw wooncomplex met appartementen en pe…
$340,495
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Penthouse 3 zimmer in Denia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 4
Schlüsselfertiges, herausragendes Penthouse mit einer großen Dachterrasse, Schwimmbad und Fi…
$403,367
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Penthouse 3 zimmer in Algorfa, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Moderne Apartments mit 2 Schlafzimmern bieten maximalen Komfort in einer privilegierten Lage…
$403,891
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