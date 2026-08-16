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Penthäuser in La Nucia, Spanien

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31 immobilienobjekt total found
Penthouse 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/4
Atemberaubendes, modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessbe…
$608,908
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$580,117
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Penthouse in La Nucia, Spanien
Penthouse
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Nieuwbouwwoningen in La Nucía – Modern wonen in Ciudad del Deporte, vlakbij Benidorm …
$550,348
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Penthouse 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 5/5
Fantastisches Penthouse mit riesiger Dachterrasse, Fitnessraum, Social Club in einer geschlo…
$460,018
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Penthouse in La Nucia, Spanien
Penthouse
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Dit residentiële complex, gelegen in het charmante stadje La Nucía, biedt een verscheidenhei…
$606,665
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Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$542,668
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$552,782
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Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$572,720
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Penthouse 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 327 m²
Perfekt kalibrierte Avantgarde-Design, exquisite Finishing-Materialien und Luxus-Services de…
$1,32M
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Penthouse 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$608,089
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Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Diese exklusive Wohnanlage umfasst Apartments und Penthäuser mit 2 und 3 Schlafzimmern, die …
$558,850
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Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$585,896
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Penthouse 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$626,178
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Penthouse in La Nucia, Spanien
Penthouse
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Nieuwbouwappartementen in La Nucía met alle voorzieningen in de buurt Moderne woningen …
$518,481
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Penthouse in La Nucia, Spanien
Penthouse
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Nieuwbouwwoningen in La Nucía – Modern wonen in Ciudad del Deporte, vlakbij Benidorm …
$616,694
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Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Entdecken Sie den Frieden und den Komfort, den diese neuen Unterkünfte in einer privilegiert…
$460,574
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Penthouse 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 282 m²
Exzellenz in Avantgarde-Design, kombiniert mit exquisiten Oberflächen und Luxus-Services, de…
$780,193
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Penthouse 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$633,979
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Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$542,957
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Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$591,329
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Penthouse 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Diese exklusive Wohnanlage umfasst Apartments und Penthäuser mit 2 und 3 Schlafzimmern, die …
$618,318
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Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$594,681
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Penthouse 2 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Immobilien in der Anlage Residencial Puerto Azul Perfektes Avantgarde-Design kombiniert mit…
$687,726
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Penthouse in La Nucia, Spanien
Penthouse
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Gelegen in het charmante stadje La Nucía, biedt dit wooncomplex een verscheidenheid aan woni…
$541,398
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Penthouse 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Entdecken Sie den Frieden und den Komfort, den dieses neue Anwesen in einer privilegierten L…
$460,574
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Penthouse 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus Wohnungen und Penthouses mit 2 und 3 Schlafzimmern, d…
$565,900
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Penthouse in La Nucia, Spanien
Penthouse
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Gelegen in het charmante stadje La Nucía, biedt dit residentiële complex een selectie van 52…
$518,251
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Penthouse 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großen Terrassen in La Nucía Alicante Diese Wohnungen be…
$598,285
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Penthouse in La Nucia, Spanien
Penthouse
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Gelegen in de charmante stad La Nucía, biedt dit residentiële project een selectie van 52 wo…
$503,999
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Penthouse 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großen Terrassen in La Nucía Alicante Diese Wohnungen be…
$534,589
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