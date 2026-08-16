Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Kanarische Inseln
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Kanarische Inseln, Spanien

;
Santa Cruz de Tenerife
17
Adeje
10
Penthouse Löschen
Alles löschen
17 immobilienobjekte total found
Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Zum Verkauf steht ein Penthouse in der Residenz von Sonia, Callao Salvaje. Fläche: 120 m2. D…
$367,380
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Air conditioning, Terras, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen
$437,927
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,69M
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Penthouse in San Miguel de Abona, Spanien
Penthouse
San Miguel de Abona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Zum Verkauf steht ein wunderschönes Penthouse in Las Chafiras. Das Penthouse befindet sich i…
$197,102
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Granadilla de Abona, Spanien
Penthouse
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Tuin, Terras, dakterras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$397,832
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Zum Verkauf steht ein Bungalow in der Zone San Eugenio in der Finlandia Street.Der Bungalow …
$337,057
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Penthouse in Guia de Isora, Spanien
Penthouse
Guia de Isora, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Wir freuen uns, dieses schöne Penthouse in einem Neubau aus dem Jahr 2022 zum Verkauf anbiet…
$503,601
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Miraverde, Spanien
Penthouse
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Air conditioning, Tuin, Terras, dakterras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$900,472
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Miraverde, Spanien
Penthouse
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$427,662
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Palm Mar Arona, Spanien
Penthouse
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Garten, Parkplatz, Gemeinschaftspool
$440,634
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,76M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$626,505
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Puerto de la Cruz, Spanien
Penthouse
Puerto de la Cruz, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Zum Verkauf ein schönes Penthouse in einem renommierten Komplex an der Nordküste von Tenerif…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Arona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Arona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Duplex Penthouse im Parque Tropical Komplex mit Meerblick. Der Komplex befindet sich in der …
$821,952
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Miraverde, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Geräumiges offenes Penthouse in Altamira. Der Komplex befindet sich auf der ersten Linie neb…
$1,59M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Granadilla de Abona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Granadilla de Abona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Schönes Penthouse in der Wohnanlage Las Terrazas mit einer atemberaubenden Dachterrasse mit …
$391,249
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Miraverde, Spanien
Penthouse
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,51M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Kanarische Inseln, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen