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Penthäuser in San Miguel de Salinas, Spanien

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18 immobilienobjekte total found
Penthouse in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Nieuw woonproject in San Miguel de Salinas Exclusieve appartementen in een unieke natuurlij…
$453,453
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Penthouse 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Moderne Wohnungen mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in San Miguel de Salinas Dieser stilvolle …
$301,257
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Penthouse in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Ontdek het moderne leven in de nieuwe woonwijk in San Miguel de Salinas Ruime appartementen…
$371,948
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Penthouse in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Dit wooncomplex, gelegen in het charmante stadje San Miguel de Salinas, biedt een verscheide…
$450,087
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Penthouse in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Gelegen in het charmante stadje San Miguel de Salinas, biedt dit wooncomplex een verscheiden…
$364,686
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Penthouse in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Nieuw woonproject in San Miguel de Salinas Exclusieve appartementen in een unieke natuu…
$366,600
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Entdecken Sie eine exklusive Auswahl an Apartments in San Miguel de Salinas, bestehend aus f…
$365,246
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Penthouse 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 1
Bezugsfertige 3-Zimmer-Wohnungen mit toller Aussicht in San Miguel de Salinas Diese exquisit…
$480,390
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Penthouse 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Geräumige, moderne Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in San Miguel …
$459,670
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Penthouse 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Entdecken Sie eine exklusive Auswahl an Apartments in San Miguel de Salinas, bestehend aus f…
$450,778
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Penthouse 1 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 1 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese wunderschön renovierte Wohnung in der beliebten El Galan bietet modernes Leben in eine…
$138,585
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Penthouse 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Entdecken Sie ein außergewöhnliches Wohnprojekt, das modernes Design mit luxuriösen Annehmli…
$381,416
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Penthouse in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Ontdek het moderne leven in de nieuwe woonwijk in San Miguel de Salinas Ruime apparteme…
$371,124
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Penthouse in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Nieuw woonproject in San Miguel de Salinas Exclusieve appartementen in een unieke natuurlij…
$367,413
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Penthouse 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 213 m²
Entdecken Sie ein außergewöhnliches Wohnprojekt, das modernes Design mit luxuriösen Annehmli…
$369,754
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Penthouse 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Wohnungen mit Meerblick, Gärten oder Sonnenterrassen in San Miguel de Salinas, Alicante San …
$300,495
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Penthouse in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Nieuw woonproject in San Miguel de Salinas Exclusieve appartementen in een unieke natuu…
$452,449
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Penthouse 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Geräumige, moderne Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in San Miguel …
$372,451
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