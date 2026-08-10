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Penthäuser in la Marina Alta, Spanien

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Calp
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Javea
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Denia
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125 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 261 m²
Torre Infinum III ist 34 exklusive Apartments mit Blick auf Peñon de Ifac, Salzwiesen und Ar…
$1,12M
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 368 m²
Luxe appartementen en villa's aan zee in Mascarat, Calpe: het mediterrane leven opnieuw gede…
$2,69M
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Penthouse 2 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Leb ein paar Meter vom Strand an der stilvollen Küste von Alicante, genießen Sie eine exklus…
$692,472
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TekceTekce
Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 369 m²
Wir präsentieren Ihnen eine exklusive Wohnanlage in einer der privilegiertesten Gegenden der…
$2,72M
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
In der schönen Calpe gelegen, bietet diese Wohnanlage eine Auswahl von 38 Häusern, die das L…
$795,664
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
NIEUWBOUW PENTHOUSES IN CALPE Nieuwbouw penthouses met 2 en 3 slaapkamers te koop in C…
$626,654
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 316 m²
Gelegen in het charmante stadje Calpe, biedt dit wooncomplex een exclusieve selectie van 20 …
$1,04M
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Penthouse 4 zimmer in Denia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 4
Schlüsselfertiges fantastisches Penthouse am Strand mit herrlichem Meerblick, Swimmingpool u…
$752,141
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Penthouse 2 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
In der charmanten Stadt Calpe steigt eine innovative Anlage moderner Gebäude, in einer privi…
$646,405
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Penthouse 2 zimmer in Denia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Einzigartige Apartments in einer prestigeträchtigen Lage bieten einen unübertroffenen Meerbl…
$576,765
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Penthouse in Javea, Spanien
Penthouse
Javea, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Boutique nieuwbouwappartementen in Jávea, vlakbij het strand en het stadscentrum Ex…
$563,872
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Gelegen in de prachtige stad Calpe, biedt dit exclusieve wooncomplex een selectie van 18 won…
$749,539
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Penthouse 4 zimmer in Denia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 5/5
Schlüsselfertiges fantastisches Penthouse am Strand mit herrlichem Meerblick, Swimmingpool u…
$745,507
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Penthouse in el Verger, Spanien
Penthouse
el Verger, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Moderne nieuwbouwappartementen in El Verger – Wonen aan de kust op slechts 500 meter van het…
$597,752
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 368 m²
Luxe appartementen en villa's aan zee in Mascarat, Calpe: het mediterrane leven opnieuw gede…
$2,69M
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Penthouse in Denia, Spanien
Penthouse
Denia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
MEDITERRANES GEHÄUSE, WENIGE METER VOM MEER ENTFERNT Exklusiver Komplex mediterraner Bauwe…
$580,187
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in einer privilegierten Gegend von Javea, zwischen …
$486,610
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Penthouse in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Penthouse
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Diese Wohnanlage befindet sich im exklusiven Stadtteil Cumbre del Sol und bietet eine Auswah…
$705,720
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
NEU GEBAUTE LUXURIÖSE PENTHOUSES MIT MEERBLICK IN CALPE Neubau Wohnanlage mit 1, 2 und 3 S…
$1,94M
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Penthouse 4 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Außenbereichen in Jávea Dieser Standort in Jávea liegt in…
$604,109
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Gelegen in het prachtige Calpe, biedt dit exclusieve wooncomplex een selectie van 18 woninge…
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Penthouse 2 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Entdecken Sie den mediterranen Traum in Azure: Strand, stilvolles Design und Exklusivität na…
$412,636
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 317 m²
Gelegen in het charmante Pueblo Mascarat, biedt dit exclusieve residentiële complex een sele…
$2,71M
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Penthouse 3 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Moderne, geräumige Wohnungen mit Meerblick und 1 bis 3 Schlafzimmern in Calpe Calpe, an der …
$846,138
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Penthouse in Javea, Spanien
Penthouse
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Boutique nieuwbouwappartementen in Jávea, vlakbij het strand en het stadscentrum Ex…
$610,377
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Außenbereichen in Jávea Dieser Standort in Jávea liegt in…
$558,082
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Penthouse 1 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 1 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Tauchen Sie ein in ein unvergleichliches Leben in einem exklusiven Wohnkomplex in einer ruhi…
$213,831
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Penthouse 3 zimmer in Denia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Luxuriöse, umweltfreundliche 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Denia Costa Blanca Lu…
$408,006
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Penthouse 3 zimmer in Denia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 4
Schlüsselfertiges, herausragendes Penthouse mit einer großen Dachterrasse, Schwimmbad und Fi…
$403,367
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Penthouse 2 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Wir laden Sie ein, moderne Wohnungen in einzigartigen Gebäuden zu erkunden, in denen der Bau…
$581,389
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Immobilienangaben in la Marina Alta, Spanien

mit Garage
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