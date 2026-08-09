Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Benidorm
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Benidorm, Spanien

;
Penthouse Löschen
Alles löschen
15 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 304 m²
Wir präsentieren Ihnen dieses beeindruckende Apartment, das sich auf einer der höchsten Etag…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Moderne Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und Pools in der begehrten Gegend von Benidorm an der …
$639,580
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Stockwerk 24/25
Schlüsselfertiges High-End-Penthouse mit großer Sonnenterrasse, herrlichem Meerblick und vie…
$1,21M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
TekceTekce
Penthouse in Benidorm, Spanien
Penthouse
Benidorm, Spanien
Fläche 267 m²
Das Meer, das Golf und das Leben von Benidorm, alles kann man im Eagle Tower genießen. Eine …
$855,873
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Benidorm, Spanien
Penthouse
Benidorm, Spanien
Fläche 372 m²
Das Meer, das Golf und das Leben von Benidorm, alles kann man im Eagle Tower genießen. Eine …
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 430 m²
Stockwerk 30/30
Luxuriöse Strandnahe Wohnungen in einer Anlage in Benidorm Diese Wohnungen in Benidorm, eine…
$2,38M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Entdecken Sie dieses beeindruckende neue Penthouse im 30. Stock mit einem exklusiven Dach im…
$1,70M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2
Schlüsselfertiges exklusives High-End-Maisonette-Penthouse mit privatem Pool, großer Terrass…
$1,64M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse in Benidorm, Spanien
Penthouse
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 304 m²
Penthouse met 3 slaapkamers en uitzicht op zee. Een luxe residentie. De uitstekende locatie …
$1,66M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 325 m²
Die Wohnungen mit Meerblick sind Teil einer renommierten neuen Wohnanlage, die 108 Residenze…
$910,177
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 423 m²
Stell dir vor, jeden Tag auf eine Meeresbrise aufzuwachen. Entdecken Sie exklusive Apartment…
$2,32M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 34/34
Schlüsselfertiges großes High-End-Penthouse mit herrlichem Meerblick, großer Dachterrasse, I…
$1,11M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Neubauwohnungen mit ausgezeichneten Gemeinschaftsbereichen. Das Meer und die Natur als Hinte…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir präsentieren eine einzigartige Gelegenheit, ein Premium-Penthouse in Sunset Cliffs zu er…
$1,67M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Sind Sie bereit, ein Haus zu entdecken, das das ultimative in Luxus, Komfort und Lage kombin…
$673,260
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen