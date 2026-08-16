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Penthäuser in Adeje, Spanien

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10 immobilienobjekte total found
Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Zum Verkauf steht ein Penthouse in der Residenz von Sonia, Callao Salvaje. Fläche: 120 m2. D…
$367,380
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Air conditioning, Terras, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen
$437,927
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,69M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Zum Verkauf steht ein Bungalow in der Zone San Eugenio in der Finlandia Street.Der Bungalow …
$337,057
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Penthouse in Miraverde, Spanien
Penthouse
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Air conditioning, Tuin, Terras, dakterras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$900,472
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Penthouse in Miraverde, Spanien
Penthouse
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$427,662
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,76M
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$626,505
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Penthouse 3 zimmer in Miraverde, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Geräumiges offenes Penthouse in Altamira. Der Komplex befindet sich auf der ersten Linie neb…
$1,59M
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Penthouse in Miraverde, Spanien
Penthouse
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,51M
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