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Penthäuser in Pilar de la Horadada, Spanien

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81 immobilienobjekt total found
Penthouse 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
In Pilar de la Horadada, einem der begehrtesten Gebiete im Süden der Costa Blanca, präsentie…
$333,352
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA Nieuwbouw wooncomplex met appartementen en pe…
$340,495
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Penthouse 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Pilar de La Ordada, einem der begehrtesten Orte …
$341,203
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Exclusieve promotie van 24 toeristische appartementen op 200 m van de zee – La Torre/Urbaniz…
$727,458
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Dieses im Jahr 2019 erbaute moderne Penthouse besticht durch seine strategische Lage in Torr…
$415,268
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Diese prächtige Drei-Zimmer-Eckwohnung befindet sich im Erdgeschoss eines modernen Gebäudes …
$369,759
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Penthouse 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Dieses neue Projekt bietet 52 Wohnungen in einem neuen Gebäude, in einer privilegierten Lage…
$329,939
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Penthouse 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Stockwerk 1/1
Atemberaubende Maisonette-Wohnung im obersten Stockwerk mit großer Dachterrasse, nur 200 Met…
$413,710
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Wohnungen und Bungalows mit 2 oder 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Mil Palmeras, Pilar de l…
$513,374
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Dit residentiële complex, gelegen in de charmante gemeente Pilar de la Horadada, biedt een v…
$344,788
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Luxe toeristische appartementen op slechts 150 meter van het strand van Las Higuericas - Tor…
$633,475
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Penthouse in Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Penthouse
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Nieuwbouw appartementen en bungalows in Mil Palmeras Modern wooncomplex op een toplocatie O…
$379,384
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Nieuwbouwwoningen en bungalows te koop in Pilar de la Horadada, vlakbij het strand …
$684,475
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Moderne 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Außenbereichen in Pilar de la Horadada D…
$459,079
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Genießen Sie Luxus und Komfort in dieser Wohnung im Herzen der Stadt an der Costa Blanca. Di…
$431,196
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Penthouse 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 4/4
Familien-Penthouse mit riesiger Terrasse und Meerblick in einem Luxusresort in Strandnähe …
$402,951
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 2/3
Brillantes Penthouse mit einer charmanten Dachterrasse, Pool, Fitnessstudio und Spa, perfekt…
$346,707
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
2-Schlafzimmer-Wohnungen mit privatem Pool in Pilar de la Horadada Diese Wohnungen befinden …
$341,764
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Gelegen in de charmante gemeente Pilar de la Horadada, biedt dit wooncomplex een verscheiden…
$367,851
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Attraktive Maisonette-Wohnung im Erdgeschoss mit großer Terrasse und Gemeinschaftspool in To…
$283,680
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Stockwerk 1/1
Ein elegantes Doppelhaus im obersten Stockwerk mit einer Dachterrasse und gemeinschaftlichem…
$337,161
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
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Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Moderne Wohnung im Erdgeschoss mit einer hellen Terrasse und Premium-Einrichtungen wie Schwi…
$312,746
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Penthouse 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
3-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand in El Mojón zu verkaufen Diese ruhige Küstengegend in El …
$408,933
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Nieuwbouwwoningen en bungalows te koop in Pilar de la Horadada, vlakbij het strand Exclusie…
$459,236
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Gelegen in het charmante stadje Pilar de la Horadada, biedt dit residentiële complex een ver…
$328,529
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Penthouse 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Dies ist ein exklusives Neubauprojekt in Torre de la Horadada, einem der wertvollsten Resort…
$705,387
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Gelegen in het charmante Torre de la Horadada, biedt dit residentiële complex een exclusieve…
$714,945
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Diese hervorragende moderne Anlage befindet sich in einer privilegierten Lage neben dem Stra…
$614,256
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Penthouse in Pilar de la Horadada, Spanien
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Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA Nieuwbouw wooncomplex met appartementen e…
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Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Exklusive Neubausiedlung in Pilar de la Horadada, Costa Blanca, Spanien Moderne Häuser in M…
$418,355
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