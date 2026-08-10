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Penthäuser in Villajoyosa, Spanien

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48 immobilienobjekte total found
Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IM ZENTRUM VON VILLAJOYOSA Neubau von Wohnungen im Herzen von…
$924,359
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 102 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$445,281
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Penthouse 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Sind Sie bereit, ein Haus zu entdecken, das Luxus, Komfort und großartige Lage kombiniert? W…
$670,388
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Gelegen in de bruisende stad Benidorm, biedt dit exclusieve wooncomplex een selectie van 52 …
$634,225
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 201 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$738,319
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Penthouse 5 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Stockwerk 8/8
Luxuriöses, geräumiges Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick au…
$744,881
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Penthouse 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Leben am Mittelmeer in einem neuen Zuhause in La Villajoyosa Entdecken Sie eine exklusive Wo…
$711,074
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Penthouse 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Entdecken Sie den Charme eines neuen Wohnkomplexes im Herzen dieser malerischen Stadt. Diese…
$918,548
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Penthouse 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Leben Sie am Meer in einer einzigartigen Umgebung. Bewerten Sie die Möglichkeit, sich in ein…
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 219 m²
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Penthouse 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Leben im mediterranen Stil in einem neuen Zuhause in La Villajoyosa. Wir präsentieren ein e…
$745,749
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Penthouse 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
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Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
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Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Entdecken Sie die Möglichkeit, Ihr neues Zuhause in einer privilegierten Bucht mit türkisfar…
$792,908
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 128 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$555,170
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Penthouse 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause in einer exklusiven Lage nur wenige Schritte vom Strand entf…
$543,246
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Nieuwbouw appartementen in Cala Finestrat, Villajoyosa Modern wonen aan het strand …
$638,070
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 107 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Luxe nieuwbouwwoningen in Cala Finestrat, vlak bij het strand Ontdek een exclusief …
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Schlafräume 3
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
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Fläche 128 m²
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 169 m²
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Penthouse 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
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Penthouse 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
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Zimmer 3
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Penthouse 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
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Fläche 146 m²
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
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Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
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Fläche 126 m²
Etagenzahl 8
Zeitgenössische, stilvolle Wohnungen mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern, nur wenige Gehminuten vo…
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Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
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