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Penthäuser in San Pedro del Pinatar, Spanien

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57 immobilienobjekte total found
Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Gelegen in het charmante stadje San Pedro del Pinatar, biedt dit exclusieve wooncomplex een …
$265,106
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Touristisch lizenzierte Neubauwohnungen in Strandnähe in Lo Pagan San Pedro del Pinatar …
$301,517
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Gelegen in het charmante stadje San Pedro del Pinatar, biedt dit exclusieve wooncomplex een …
$299,700
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It Is RealtyIt Is Realty
Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Nieuwbouwwoningen te koop op 200 m van het strand in Lo Pagan Moderne appartementen vlakbij…
$325,200
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Diese Unterkünfte verfügen über ein modernes Design und ein offenes Raumkonzept, darunter 1 …
$346,637
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
In der charmanten Stadt Murcia, San Pedro del Pinatar, bietet dieses neue Haus ein exklusive…
$936,232
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Luxuriöse Strandapartments in San Pedro del Pinatar. Diese Apartments in San Pedro del Pinat…
$384,373
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Neubauwohnungen nur 100 m vom Strand entfernt in Lo Pagan, San Pedro del Pinatar Exklusive …
$1,13M
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Entdecken Sie ein exklusives neues Gebäude mit 44 Apartments in einer der begehrtesten Gegen…
$287,689
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
NIEUWBOUW VILLA IN SAN PEDRO DEL PINATAR Lo Pagan, genesteld langs de betoverende Mar Menor…
$500,775
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Wunderschönes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, beeindruckendem Meerblic…
$308,095
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 m²
Stockwerk 2
Fantastisches Strandpenthouse mit privater Dachterrasse, Meerblick und Schwimmbädern in eine…
$820,943
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/1
Eine bezaubernde Doppelhauswohnung im obersten Stockwerk mit privatem Pool, Dachterrasse und…
$376,115
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 1
Luxus-Strandpenthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubender Meeresblick und Parkplätzen…
$949,948
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Stilvolle 2-Schlafzimmer-Wohnungen in Lo Pagán, San Pedro del Pinatar Diese Küstenregion in …
$301,821
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Toeristische appartementen met vergunning voor nieuwbouw vlakbij het strand in Lo Pagan San …
$266,421
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Entdecken Sie das Paradies-Flüchtling an der Mittelmeerküste von San Pedro del Pinatara. Wir…
$306,298
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Dieses exklusive Penthouse befindet sich in der charmanten Stadt San Pedro del Pinatar und b…
$183,233
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Penthouse 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Pool in Strandnähe in San Pedro del Pinatar Dieser Stando…
$1,11M
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
In der charmanten Stadt Murcia, San Pedro del Pinatar, bietet diese neue Wohnanlage eine exk…
$427,662
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Gelegen in het charmante stadje Lo Pagán, biedt dit residentiële complex een selectie van 28…
$233,007
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Neubauwohnungen nur 100 m vom Strand entfernt in Lo Pagan, San Pedro del Pinatar Ex…
$1,10M
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Außenbereichen in San Pedro del Pinatar Die in San Pedro…
$336,616
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Dit residentieel complex, gelegen in het charmante Lo Pagán, biedt een selectie van 28 wonin…
$287,016
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
Wunderschönes, modernes Penthouse mit einer Terrasse, Gemeinschaftspool in einem privilegier…
$306,273
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 171 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in San Pedro del Pinatar, nur 120 Meter vom Meer en…
$1,10M
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wir präsentieren die Wahl der modernen Wohnungen von neuen Gebäuden, nur wenige Schritte vom…
$311,962
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Neubauwohnungen zum Verkauf in Lo Pagan (San Pedro del Pinatar) in Strandnähe Modernes medi…
$333,579
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Premium-Penthouse mit Terrasse, Pool und privatem Parkplatz, gelegen in einem touristischen …
$433,927
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Wir sind eine Auswahl an neuen Wohnungen, nur wenige Schritte vom Meer entfernt, die sich du…
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