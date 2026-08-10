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Penthäuser in Katalonien, Spanien

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Barcelona
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6 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Girona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Girona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in der Nähe des Parks am Plaça Ciutat de Figueres in Girona Die Wohnungen befinden…
$565,635
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Penthouse 4 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stockwerk 5
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$1,74M
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Penthouse 3 zimmer in Barcelona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 5/5
Schicke Wohnungen in der Nähe der Kathedrale in Barcelona Die zum Verkauf stehenden Wohnunge…
$843,844
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Penthouse 3 zimmer in Barcelona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in der Nähe des Passeig de Gràcia und der Gaudí-Gebäude in Barcelona Das Viertel E…
$2,50M
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Penthouse 5 zimmer in Barcelona, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 248 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in der Nähe des Passeig de Gràcia und der Gaudí-Gebäude in Barcelona Das Viertel E…
$5,01M
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Penthouse 4 zimmer in Cubelles, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Cubelles, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4
Wohnungen in Cubelles in der Nähe der Natur, des Meeres und mit guter Anbindung an die Stadt…
$1,16M
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Immobilienangaben in Katalonien, Spanien

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