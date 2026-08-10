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Penthäuser in Los Alcazares, Spanien

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90 immobilienobjekte total found
Penthouse 1 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 1 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Los Alcazares, nur 200 Meter vom Menormeer entfe…
$165,285
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Nieuwbouwtoeristenappartementen op slechts 250 meter van het strand in Los Alcazares Invest…
$165,272
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Nieuwbouwtoeristenappartementen op slechts 250 meter van het strand in Los Alcazares …
$165,272
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Penthouse 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Jede Wohnung spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: Qualität, modernes Design und Liebe…
$462,221
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Jede Wohnung spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: Qualität, modernes Design und Liebe…
$482,449
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Gelegen in het charmante stadje Los Alcázares, biedt dit exclusieve wooncomplex een selectie…
$425,507
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 2/2
Brillantes Penthouse mit einer großzügigen privaten Dachterrasse, großartigem Meerblick und …
$430,100
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich im charmanten Ort Los Alcázares und bietet 24 Häuse…
$402,445
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Los Alcázares und bietet 24…
$536,208
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese Wohnanlage eine Auswahl von 22 I…
$461,139
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Helle und stilvolle Golf-Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern in Los Alcazares Costa Calida L…
$461,802
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Penthouse 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Jede Wohnung spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: Qualität, modernes Design und Liebe…
$427,546
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Penthouse 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Entdecken Sie das neueste Projekt für diejenigen, die nach Qualität, Komfort und privilegier…
$375,649
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Entdecken Sie ein neues Wohnangebot für diejenigen, die Qualität, Komfort und privilegierte …
$468,116
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Penthouse 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Qualität und Design Jede Wohnung spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: hohe Qualität, …
$392,871
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Gelegen in het charmante stadje Los Alcázares, biedt dit wooncomplex een selectie van 22 won…
$461,139
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Wohnungen mit 2 bis 4 Schlafzimmern und Meerblick in einem Golfresort in Los Alcázares Diese…
$535,949
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Jede Wohnung spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: Qualität, modernes Design und Liebe…
$485,338
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Entdecken Sie eine neue Wohnförderung für diejenigen, die Qualität, Komfort und privilegiert…
$456,558
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Nieuwbouw wooncomplex nabij Serena Golf en de Mar Menor in Los Alcazares Modern won…
$490,263
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage 18 Immobili…
$437,039
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Das Hotel liegt in Los Alcazares, an der malerischen Costa Calida, bietet diese neue Wohnanl…
$472,739
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Penthouse 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Jedes Haus spiegelt die Essenz der Exklusivität: hohe Qualität, modernes Design und Liebe zu…
$392,871
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Penthouse 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Qualität und Design Jede Wohnung spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: hohe Qualität, …
$392,871
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Gelegen in het charmante stadje Los Alcázares, biedt dit residentiële complex een selectie v…
$495,733
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Helle und stilvolle Golf-Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern in Los Alcazares Costa Calida L…
$392,358
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Nieuwbouwappartementen en -villa’s direct aan de golfbaan in La Serena Golf, Los Alcázares&#…
$520,897
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Gelegen in het charmante stadje Los Alcázares, biedt dit exclusieve wooncomplex een selectie…
$524,677
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 2/2
Atemberaubendes Penthouse mit großzügiger Dachterrasse, Schwimmbecken und Meerblick in einer…
$482,732
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Nieuwbouw wooncomplex nabij Serena Golf en de Mar Menor in Los Alcazares Modern wonen aan d…
$456,051
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