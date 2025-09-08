Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  Spanien
  la Marina Baixa
  Wohnimmobilien
  Penthouse
  5. Penthouse

Penthäuser in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
16
la Vila Joiosa Villajoyosa
32
Altea
4
74 immobilienobjekte total found
Penthouse in Finestrat, Spanien
Penthouse
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX MET ZEEZICHT IN FINESTRAT Nieuwbouw wooncomplex met uitzicht op zee i…
$498,291
Penthouse in Altea, Spanien
Penthouse
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
$569,494
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 231 m²
Diese exklusive Entwicklung von 12 luxuriösen Häusern befindet sich im Bereich der Dr. Esque…
$636,941
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IM ZENTRUM VON VILLAJOYOSA Neubau von Wohnungen im Herzen von Villajo…
$935,004
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 96 m²
Luxuriöses Stadthaus in der Nähe des Meeres in Villajoyosa - QUA117742 2 Schlafzimmer, 3 Bad…
$534,240
Penthouse in Finestrat, Spanien
Penthouse
Finestrat, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Wohnkomplex mit 21 exklusiven Häusern, besteht aus 8 Etagen und verfügt über einen Gemeinsch…
$529,379
Penthouse in Benidorm, Spanien
Penthouse
Benidorm, Spanien
Fläche 267 m²
Das Meer, das Golf und das Leben von Benidorm, alles kann man im Eagle Tower genießen. Eine …
$787,732
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Finestrat, Spanien
Penthouse
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
In einer privilegierten Lage in Finestrat mit atemberaubendem Panoramablick wurde eine exklu…
$360,899
Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Sind Sie bereit, ein Haus zu entdecken, das das ultimative in Luxus, Komfort und Lage kombin…
$673,260
Penthouse 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Entdecken Sie dieses spektakuläre Penthouse in Finestrat in der exklusiven Gegend von Balcón…
$644,240
Penthouse 4 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse 4 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 5
Luxuswohnungen in einem Komplex in vorteilhafter Lage in Alfaz del Pi Alicante Die Wohnungen…
$991,020
Penthouse in Finestrat, Spanien
Penthouse
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, dakterras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$386,355
Penthouse 4 zimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen mit Meerblick in Villajoyosa, Alicante in der Region Costa Blanca Diese Anlage bef…
$761,410
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, vom Mittelmeer in einer der gefragtesten Orte a…
$500,863
Penthouse in Finestrat, Spanien
Penthouse
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Feel the sea breeze and the bluish of the Mediterranean Sea in this magnificent penthouse wi…
$509,833
Penthouse 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Neubauwohnungen mit ausgezeichneten Gemeinschaftsbereichen. Das Meer und die Natur als Hinte…
$1,03M
Penthouse 3 zimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse 3 zimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
1- bis 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Dachterrasse und Pool in Villajoyosa Diese modernen Wohn…
$730,784
Penthouse 4 zimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 126 m²
Etagenzahl 8
Zeitgenössische, stilvolle Wohnungen mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern, nur wenige Gehminuten vo…
$870,198
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Villa Joyosa, a charming coastal town located in the province of Alicante, Spain, is known f…
$270,103
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Diese exklusive Entwicklung an der Costa Blanca bietet eine privilegierte Lage, weniger als …
$755,929
Penthouse in Benidorm, Spanien
Penthouse
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 297 m²
ERSTE STRANDLINIE IN BENIDORM UND MIT PRIVATEM POOL !!! Das Hotel liegt in der 1. Reihe vo…
$1,91M
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN VILLAJOYOSA IN DER NÄHE DES MEERES Neubauwohnanlage mit 32 Wohnung…
$285,307
Penthouse 3 zimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse 3 zimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Ihr mediterraner Traum erwartet Sie! Dieses atemberaubende Penthouse befindet sich in der be…
$342,434
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
NEUBAU-KOMPLEX IN VILLAYOJOSA Neue Wohnanlage mit 42 Wohnungen und Penthäusern in Villayojo…
$774,170
Penthouse in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Der neue luxuriöse Apartmentkomplex in El Albir, an der Costa Blanca gelegen, bietet eine id…
$607,724
Penthouse in Finestrat, Spanien
Penthouse
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Entdecken Sie den New Residential Complex in Balcón de Finestrat, eine exklusive Entwicklung…
$419,171
Penthouse 4 zimmer in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses beeindruckende Penthouse befindet sich in Cala de Finestrat, nur einen kurzen Spazier…
$499,141
Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 5
Elegante 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit beeindruckender Aussicht in Finestrat an der Costa Bla…
$519,604
Penthouse in Finestrat, Spanien
Penthouse
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
They say that blue is the color of calm and peace, and this is exactly what you will find in…
$498,985
Penthouse 2 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 5/5
Diese elegante Residenz in Altea bietet den perfekten Rückzugsort für diejenigen, die Komfor…
$1,13M
Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

