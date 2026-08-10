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Penthäuser in Marbella, Spanien

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San Pedro Alcantara
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 3/4
Ikonisches, schlüsselfertig eingerichtetes Penthouse mit Meerblick, einer weitläufigen Terra…
$785,961
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Stockwerk 4/4
Luxuriöses Penthouse mit riesiger Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Gemeinschaftspool …
$1,74M
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Penthouse in Rio Real, Spanien
Penthouse
Rio Real, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie dieses spektakuläre Duplex-Penthouse in einer der privilegierten Gegenden von …
$655,525
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TekceTekce
Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Stockwerk 3/3
Atemberaubendes möbliertes, schlüsselfertiges Penthouse mit privatem Pool und Dachterrasse, …
$1,58M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in Komplex mit Dachpool in Marbella Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Nueva…
$571,373
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 3
Neu gebaute Wohnungen in luxuriöser Anlage nahe dem Zentrum in Marbella Die Wohnungen befind…
$1,33M
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Penthouse in San Pedro Alcantara, Spanien
Penthouse
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie dieses atemberaubende moderne Penthouse, ideal gelegen nur 700 Meter von den s…
$916,575
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 5
Strandnähe Elegante Immobilien in einem Begehrten Gebiet in Marbella Spanien Diese herausrag…
$1,41M
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Penthouse in San Pedro Alcantara, Spanien
Penthouse
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
zum Verkauf Ein gemütliches 1-Zimmer-Duplex-Penthouse ( 2 x Terrassen) in der schönen Urbani…
$448,253
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Erstklassige Häuser, Wohnungen und Penthäuser in Elviria, Marbella Elviria liegt östlich des…
$1,22M
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Penthouse in Artola, Spanien
Penthouse
Artola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Es wird verkauft spektakuläre Wohnung komplett renoviert im Jahr 2025 in der exklusiven Urba…
$400,277
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$1,40M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 154 m²
Stockwerk 3/3
Hochwertiges Apartment mit Terrasse und atemberaubender Aussicht in einer luxuriösen Wohnanl…
$783,965
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Penthouse 3 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Wohnung in einer Anlage mit Pools im Herzen der Natur in Marbella Ost Marbella ist eine der …
$966,708
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 587 m²
Stockwerk 2/3
XXL Highend Penthouse in einem exklusiven Gebäude mit Fitnessstudio, Innenpool und Meerblick…
$4,99M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 3/3
Herrliches Doppelhaus-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, einer Dachterrasse und einem …
$1,47M
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Penthouse in Ricmar, Spanien
Penthouse
Ricmar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses prächtige Zweigeschoss-Penthouse befindet sich in der exklusiven Wohngegend von Río R…
$913,675
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Stockwerk 2/2
Exklusives, bezugsfertiges Penthouse mit Dachterrasse und atemberaubendem Meerblick in einer…
$1,35M
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Penthouse 3 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 4
Bezugsfertige Wohnungen im mediterranen Stil mit herrlichem Meerblick in Marbella Dieses Pro…
$615,119
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 757 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige Wohnungen mit großzügigen Terrassen an der Goldenen Meile von Marbella Diese neu…
$6,18M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 4
Stadtverträgliche Wohnungen mit großen Terrassen in San Pedro, Marbella Diese neuen Wohnunge…
$1,05M
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Penthouse in Marbella, Spanien
Penthouse
Marbella, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Duplex Penthouse mit Panoramablick auf das Meer in Marbella Diese exklusive Penthouse-Wohnun…
$670,576
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Penthouse 3 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Häuser im mediterranen Stil mit Annehmlichkeiten im Resort-Stil in Marbella West Marbella is…
$895,987
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 296 m²
Häuser im mediterranen Stil mit Annehmlichkeiten im Resort-Stil in Marbella West Marbella is…
$3,41M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Wohnungen am Golfplatz in Marbella mit reichen Annehmlichkeiten Die Wohnanlage befind…
$1,47M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Häuser im mediterranen Stil mit Annehmlichkeiten im Resort-Stil in Marbella West Marbella is…
$957,103
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Etagenzahl 2
Golfwohnungen in Umfassender Anlage mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Marbella Die Wohnu…
$1,63M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Stilvolle Immobilien in der Nähe von Annehmlichkeiten in Marbella Die Immobilien befinden si…
$995,101
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 130 m²
Moderne Neubauwohnungen in einer der exklusivsten Golfanlagen Marbellas Marbella ist eines d…
$4,22M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Stockwerk 2/2
Neubau Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Panoramablick und Gemeinschaftspools inmitte…
$1,12M
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Immobilienangaben in Marbella, Spanien

mit Garten
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