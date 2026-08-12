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Penthäuser mit Swimmingpool in Spanien

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Torrevieja
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Barcelona
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Marbella
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Valencia
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick, Pools, Fitnessraum un…
$426,043
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 5/5
Exquisites Strand-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, großzügiger Terrasse und Pool in …
$622,681
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Penthouse 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Stockwerk 5/5
Erstaunliches Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick …
$648,457
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Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 5/5
Traumhaftes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubendem Meerbli…
$477,810
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 3/3
High-End-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick und privatem Pool, gelegen in einem Premium…
$1,70M
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stockwerk 4/4
Modernes Strand-Penthouse mit Dachterrasse und Gemeinschaftspool, nur 200 Meter vom Meer ent…
$393,516
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 128 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$555,170
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 3
Exklusives Penthouse mit großer Terrasse mit privatem Pool und Meerblick in einem Resort mit…
$2,11M
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 4
Modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick in St…
$461,802
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 115 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$523,776
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 3/3
Modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Pools, Spielplatz, Paddle-Tennis und hoher Siche…
$371,276
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 2/2
Fantastisches Dachgeschoss-Maisonette-Haus mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Se…
$370,877
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Penthouse 4 zimmer in Benalmadena, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Stockwerk 3
Luxuriöses Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool i…
$687,295
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöses Penthouse in einer modernen Wohnanlage mit zahlreichen Annehmlichkeiten und traum…
$1,61M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Stockwerk 4
Exklusives High-End-Penthouse mit großen Terrassen, Fitnessraum, Spa und herrlichem Meerblic…
$2,23M
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Penthouse 4 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 4/4
Brillantes Luxuspenthouse mit Dachterrasse, privatem Pool und Parkplatz, gut mit dem Stadtze…
$479,492
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Stockwerk 3/3
Ausgezeichnetes Duplex-Penthouse in einem prestigeträchtigen Golfresort mit riesigen Terrass…
$734,338
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Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 263 m²
Stockwerk 5/5
Beeindruckendes Penthouse mit großer Dachterrasse, privatem Pool und atemberaubendem Meeresb…
$2,05M
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Stockwerk 8/8
Modernes Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick auf das Meer, be…
$727,423
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Penthouse 3 zimmer in Torremolinos, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torremolinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 4/4
Beeindruckendes Strandduplex-Penthouse mit voll ausgestatteter Küche, einer privaten Dachter…
$1,20M
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Penthouse 4 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Premium-Penthouse mit einer Dachterrasse, Parkplatz und einem Schwimmbad, das mit dem Zentru…
$449,135
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 107 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$440,702
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 5/5
Exklusives, neu gebautes Penthouse mit Panoramablick auf die Stadt und einer hellen privaten…
$1,15M
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Penthouse 3 zimmer in San Javier, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Stockwerk 4
Fantastisches Penthouse mit großer Dachterrasse und Gemeinschaftspool in Strandnähe Liefe…
$311,675
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Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 2/2
Superior-Duplex-Penthouse mit privatem Pool, Spa und herrlichem Meerblick in Strandnähe L…
$2,09M
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Stockwerk 3/3
Atemberaubendes möbliertes, schlüsselfertiges Penthouse mit privatem Pool und Dachterrasse, …
$1,58M
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Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Stockwerk 5/5
Beeindruckendes Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick in Strandnähe …
$1,96M
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 2/2
Brillantes Penthouse mit einer großzügigen privaten Dachterrasse, großartigem Meerblick und …
$430,100
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