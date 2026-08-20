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Penthäuser in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

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14 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse 3 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen in Hondón mit Blick auf die Weinberge Hondón de las N…
$256 249
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Penthouse 2 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse 2 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Wohnung mit 1 bis 3 Schlafzimmern in einem Weinbaubetal im malerischen Hondón de las Nieves …
$199 527
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Penthouse 4 zimmer in Aspe, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 2
Erstaunliches Penthouse mit großer Dachterrasse, Garten und herrlichem Bergblick inmitten de…
$236 642
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen in Hondón mit Blick auf die Weinberge Hondón de las N…
$355 254
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Penthouse 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Wohnung mit 1 bis 3 Schlafzimmern in einem Weinbaubetal im malerischen Hondón de las Nieves …
$290 739
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Penthouse 3 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse 3 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Objekt im Komplex VINEYARD VIEWS Entdecken Sie die Möglichkeit, in einer exklusiven Umgebun…
$352 532
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TekceTekce
Penthouse in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Exclusieve nieuwbouwappartementen met uitzicht op de wijngaarden in Hondón de las Nieves …
$255 228
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Penthouse 2 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse 2 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Immobilien in VINEYARD VIEWS Entdecken Sie die Möglichkeit, in einer exklusiven Umgebung in …
$254 285
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Penthouse 2 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse 2 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Die Wohnanlage im Bau in Alicante ist ein Haus mit einem Gemeinschaftspool. Entdecken Sie e…
$158 235
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Penthouse in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Exclusieve nieuwbouwappartementen met uitzicht op de wijngaarden in Hondón de las Nieves Mo…
$258 130
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Penthouse in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Exclusieve nieuwbouwappartementen met uitzicht op de wijngaarden in Hondón de las Nieves …
$353 839
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Penthouse in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Exclusieve nieuwbouwappartementen met uitzicht op de wijngaarden in Hondón de las Nieves Mo…
$357 862
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Penthouse 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/3
Immobilien zum Verkauf in Hondon de Las Nieves Alicante Großzügig dimensionierte Immobilien …
$249 185
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Penthouse 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Penthouse 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stilvolle 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Hondón de las Nieves Alicante Hondón de las Nieves ist…
$259 547
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Immobilienangaben in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

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