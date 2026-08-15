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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$490,480
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Penthouse 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Los Alcazares gelegen, umfasst diese moderne Wohnanla…
$491,614
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusie…
$552,667
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los AlcazaresExclusief wooncomp…
$552,667
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$552,799
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Los Alcazares gelegen, umfasst diese moderne Wohnanla…
$554,078
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$490,480
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$552,799
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusie…
$490,362
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los AlcazaresExclusief wooncomp…
$490,362
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Penthouse in Aguilas, Spanien
Penthouse
Aguilas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
DIE RUHE DES MEERS IN IHREM ZUHAUSE !!! Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, Penthouse…
$751,104
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Penthouse 4 zimmer in San Javier, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 2/2
Atemberaubendes Penthouse mit möblierter Küche, Gemeinschaftspools, einer großen Dachterrass…
$344,490
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Penthouse 2 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Entdecken Sie ein neues Projekt moderner Apartments in einer geschlossenen Urbanisation, umg…
$283,066
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Penthouse in San Javier, Spanien
Penthouse
San Javier, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX IN LA MANGA Nieuwbouw wooncomplex is gelegen op een unieke e…
$359,639
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Penthouse in San Javier, Spanien
Penthouse
San Javier, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Gelegen in de bevoorrechte omgeving van La Manga del Mar Menor, biedt dit residentiële compl…
$357,472
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Gelegen in het charmante stadje Los Alcázares, biedt dit wooncomplex een selectie van 22 won…
$461,139
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Diese Unterkünfte verfügen über ein modernes Design und ein offenes Raumkonzept, darunter 1 …
$346,637
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
In der charmanten Murcia, in San Pedro del Pinatar, in der Gegend von Lo Pagan, gibt es eine…
$994,024
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Los Alcázares und bietet 24…
$536,208
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Gelegen in het charmante stadje Los Alcázares, biedt dit residentiële complex een selectie v…
$530,327
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese Wohnanlage eine Auswahl von 22 I…
$530,757
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Touristisch lizenzierte Neubauwohnungen in Strandnähe in Lo Pagan San Pedro del Pinatar …
$301,517
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Neubauwohnungen nur 100 m vom Strand entfernt in Lo Pagan, San Pedro del Pinatar Ex…
$1,10M
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Touristische Apartments befinden sich in einer ausgezeichneten Lage in einem prestigeträchti…
$485,338
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 3/3
Fantastisches Penthouse am Strand mit Gemeinschaftspool und Seeblick in einer luxuriösen ges…
$577,318
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Penthouse 4 zimmer in Murcia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Golfresort-Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Corvera, Murcia Die…
$403,173
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Diese exklusive Wohnanlage in San Pedro del Pinatar bietet Apartments und Penthäuser mit her…
$1,10M
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Penthouse in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Neubauwohnungen zum Verkauf in Lo Pagan (San Pedro del Pinatar) in Strandnähe Moder…
$333,579
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Penthouse 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
In Los Alcazares an der Costa Calida gelegen, bietet diese neue Wohnanlage eine privilegiert…
$426,506
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Wunderschönes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, beeindruckendem Meerblic…
$308,095
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