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Penthäuser in lAlacanti, Spanien

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Alicante
49
Mutxamel
18
el Campello
7
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76 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Mutxamel, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Diese exklusive Wohnanlage wurde entworfen, um Komfort, Sicherheit und Wohlbefinden in jedem…
$542,090
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN ALICANTE STADT Neues Wohngebäude mit 8 Wohnungen im Zentrum vo…
$336,321
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Penthouse 5 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Ein 1-Jahres-Mietvertrag wird verkauft oder auch verfügbar. Wir präsentieren Ihnen eine exkl…
$1,14M
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 101 m²
Genießen Sie Ihr neues Haus in Jarcia. In dieser modernen Design-Wohnung, angepasst an das h…
$530,220
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Penthouse 3 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
In unserer Wohnanlage, auf den Hügeln der Stadt gelegen, genießen Sie eine strategische Posi…
$433,441
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN ALICANTE STADT Neues Wohngebäude mit 8 Wohnungen im Zentrum von Al…
$334,059
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Penthouse in Mutxamel, Spanien
Penthouse
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Gelegen in de charmante stad Mutxamel, biedt dit wooncomplex een verscheidenheid aan woonmog…
$540,821
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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Penthouse 3 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Entdecken Sie diese beeindruckende, fast neue Wohnung in der begehrten Gegend von Garbinet P…
$537,467
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Penthouse 2 zimmer in Mutxamel, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Diese exklusive Wohnanlage wurde entworfen, um Komfort, Sicherheit und Wohlbefinden in jedem…
$461,181
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Penthouse 3 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Elegante 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen im Zentrum von Alicante Im Herzen von Alicante geleg…
$333,661
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Penthouse 3 zimmer in el Campello, Spanien
Penthouse 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen im mediterranen Stil in Meeresnähe in El Campello Alicante D…
$527,792
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Nieuwbouwproject in San Agustín, Alicante, met prachtig uitzicht op de stad Je droomhui…
$496,973
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Penthouse in Mutxamel, Spanien
Penthouse
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Dit wooncomplex, gelegen in de charmante stad Mutxamel, biedt een verscheidenheid aan woning…
$337,869
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Penthouse 2 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Wir präsentieren eine attraktive Wohnmöglichkeit im Bereich San Blas Pau, Alicante. Das Hote…
$284,915
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Penthouse 2 zimmer in Mutxamel, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Entdecken Sie charmante Räume in einer einzigartigen Umgebung. Ein Spaziergang durch diese W…
$461,181
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Gelegen in de bruisende stad Alicante (Alacant), biedt dit residentiële complex een selectie…
$334,294
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 115 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$523,776
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Penthouse in Mutxamel, Spanien
Penthouse
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX BIJ MUTXAMEL Kom wonen in een complex in een gebied met een hoge …
$462,890
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Penthouse 3 zimmer in Mutxamel, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Moderne Wohnungen in ruhiger Lage in der Nähe des Golfplatzes in Mutxamel Costa Blanca Die W…
$449,818
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Penthouse 2 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Zum Verkauf steht ein modernes und komplett renoviertes Penthouse mit einer großen Außenterr…
$235,676
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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Penthouse in Mutxamel, Spanien
Penthouse
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX BIJ MUTXAMEL Kom wonen in een complex in een gebied met een hoge leve…
$463,917
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Penthouse 4 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Entdecken Sie dieses beeindruckende Penthouse, das Komfort und Eleganz vereint. Es befindet …
$518,973
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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Penthouse in Mutxamel, Spanien
Penthouse
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Gelegen in het charmante stadje Mutxamel, biedt dit wooncomplex een verscheidenheid aan woni…
$383,187
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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Penthouse in Mutxamel, Spanien
Penthouse
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Gelegen in het charmante stadje Mutxamel, biedt dit wooncomplex een verscheidenheid aan woon…
$355,166
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Nieuwbouwproject in Alicante, met vrij uitzicht over de stad. Het huis van je drome…
$526,641
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Immobilienangaben in lAlacanti, Spanien

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