Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Valencianische Gemeinschaft
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

;
Torrevieja
340
Valencia
4
Benidorm
15
Alicante
49
Zeig mehr
Penthouse Löschen
Alles löschen
1 172 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Pilar de la Horada, einem der attraktivsten Orte…
$363,416
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$323,652
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Pilar de la Horadada, einer der attraktivsten Ge…
$392,268
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Penthouse 3 zimmer in Benijofar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Benijofar, einem der charmantesten Orte an der S…
$458,754
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Benijofar, Spanien
Penthouse
Benijofar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Nieuwbouwwoningen in Benijófar, Zuid-Costa Blanca Exclusief boetiekproject in het hart van …
$328,794
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$264,701
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wohnungen …
$369,888
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Benijofar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Benijofar, einem der charmantesten Orte an der S…
$329,299
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$369,888
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Neubauwohnungen und Reihenhäuser in El Raso (Guardamar del Segura) Exklusive Neubauanlage i…
$434,969
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der schönen Stadt Torrevieja gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswahl an A…
$313,323
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Moderne 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Terrassen im Zentrum von Torrevieja Dies…
$369,870
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wohnungen …
$323,652
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wohnungen …
$264,701
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In der charmanten Stadt Guardamar del Segura gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine…
$980,166
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Benijofar, Spanien
Penthouse
Benijofar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Nieuwbouwwoningen in Benijófar, Zuid-Costa Blanca Exclusief boetiekproject in het hart van …
$458,050
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Gelegen in de charmante stad Torrevieja, biedt dit wooncomplex een selectie van woningen die…
$460,101
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
2-Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Campoamor Golf Diese etablierte Wohnan…
$400,393
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Strandnähe in Torrevieja Diese Wohnu…
$517,952
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
NEUBAU WOHNUNG IN TORREVIEJA Neubau Wohnanlage nur 5 Minuten zu Fuß vom Strand Los Loco…
$565,948
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Luxe nieuwbouwwoningen in Cala Finestrat, vlak bij het strand Ontdek een exclusief …
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Eine prächtige Penthouse-Wohnung mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern, die entworfen wurde, um m…
$864,852
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick, Pools, Fitnessraum un…
$426,043
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Nieuwbouwappartementen met zwembad op het dak op slechts 600 m van het strand in Guardamar d…
$278,752
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Moderne nieuwbouwwoningen te koop in Torrevieja, op 300 m van Playa del Cura Toploc…
$359,639
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 5/5
Exquisites Strand-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, großzügiger Terrasse und Pool in …
$622,681
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Stockwerk 5/5
Erstaunliches Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick …
$648,457
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 2 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse 2 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 11 m²
Erleben Sie die Essenz des Mittelmeers in Alfas del Pi. Entdecken Sie eine exklusive Promoti…
$369,870
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stilvolles Wohngebäude 60 m vom Strand El Acequion in Torrevieja entfernt 23 funktionale Wo…
$544,991
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen