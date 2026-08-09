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Penthäuser in Orihuela, Spanien

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75 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in der prestigeträchtigen Gegend von …
$403,598
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Penthouse 2 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Apartments mit zwei oder drei Schlafzimmern und zwei Bädern. Nur wenige Schritte entfernt si…
$307,071
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Entdecken Sie eine exklusive Kollektion von Luxus-Apartments in der renommierten Gegend von …
$995,506
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse in Orihuela, Spanien
Penthouse
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
NEUES WOHNHAUS IN PLAYA FLAMENCA BAUEN!!! Von einem etablierten Bauträger sind wir…
$725,079
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Penthouse 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Diese in einer ruhigen und sicheren Gegend gelegene Residenz bietet eine luxuriöse Atmosphär…
$335,628
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Penthouse in Orihuela, Spanien
Penthouse
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Gelegen in het prachtige Orihuela Costa, biedt dit exclusieve wooncomplex een verscheidenhei…
$420,895
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Penthouse 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Diese exklusive Wohnanlage in Torrevieja bietet einen luxuriösen Lebensstil, der für maximal…
$500,597
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Penthouse 3 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Apartments mit zwei bis drei Schlafzimmern und zwei Badezimmern sind vorhanden. In wenigen S…
$363,957
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Penthouse 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Fantastische Gelegenheit, ein Penthouse mit einer touristischen Lizenz in einem prestigeträc…
$267,364
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 314 m²
Diese exklusive Wohnanlage bietet 2 oder 3 Schlafzimmer und 2 oder 2,5 Badezimmer, einschlie…
$1,02M
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
2-Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Campoamor Golf Diese etablierte Wohnan…
$400,393
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Penthouse 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Diese Zwei-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock in Villamatina, mit östlicher Ausrichtung, befind…
$203,652
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Penthouse in Orihuela, Spanien
Penthouse
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Sanierte Wohnanlage in Lomas de Cabo Roig - Renovierte Wohnungen Wohnungen in bester Lage E…
$239,044
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Penthouse in Orihuela, Spanien
Penthouse
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Gelegen in het charmante stadje Orihuela, biedt dit residentiële complex een verscheidenheid…
$236,970
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Penthouse 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Diese Apartments in Lomas de Campoamor in einer der begehrtesten Lagen von Orihuela Costa ko…
$249,616
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Penthouse 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Dieses moderne Penthouse (2022) zeichnet sich durch seinen tadellosen Zustand und seine Funk…
$431,196
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Penthouse 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Dieses moderne Penthouse (2022) zeichnet sich durch seinen tadellosen Zustand und seine Funk…
$431,196
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Penthouse in Orihuela, Spanien
Penthouse
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Luxuriöses Penthouse mit 3 Schlafzimmern und privatem Solarium in Villamartín. Luxuriöses Pe…
$444,249
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Penthouse 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Etagenzahl 2
Fantastisches Penthouse mit Blick auf das Meer in Cabo Roig, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, S…
$250,299
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in der renommierten Gegend von Los Ba…
$341,203
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Penthouse 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Tauchen Sie ein in diesen exklusiven Wohnkomplex in einem der wünschenswertsten Gegenden der…
$365,208
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 258 m²
Entdecken Sie eine exklusive Kollektion von Luxus-Appartements in der renommierten Gegend vo…
$1,36M
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 2
Eine unglaubliche Investitionsmöglichkeit, diese Wohnung mit zwei Schlafzimmern mit herrlich…
$187,667
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Penthouse 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Tauchen Sie ein in einen neuen Lebensstil, der Komfort und Modernität in diesem exklusiven P…
$225,838
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 284 m²
Dieses exklusive Wohnangebot umfasst 2 oder 3 Schlafzimmer Apartments und 2 oder 2,5 Badezim…
$1,06M
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
2-Schlafzimmer Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Vistabella Golf Alicante Die Wohn…
$326,773
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Penthouse 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Tauchen Sie ein in diesen exklusiven Wohnkomplex in einem der wünschenswertsten Gegenden der…
$352,694
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Penthouse in Orihuela, Spanien
Penthouse
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Dieses zeitgenössische Penthouse (2022) zeichnet sich durch seinen tadellosen Zustand und se…
$433,512
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Penthouse in Orihuela, Spanien
Penthouse
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Schlüsselfertige Wohnungen zu verkaufen in Lomas de Campoamor, Orihuela Costa Entde…
$397,319
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Penthouse 2 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Dieses hervorragende Neubauprojekt verfügt über Apartments mit 2-3 Schlafzimmern und 2 Bäder…
$307,071
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