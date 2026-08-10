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Penthäuser in Calp, Spanien

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62 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 261 m²
Torre Infinum III ist 34 exklusive Apartments mit Blick auf Peñon de Ifac, Salzwiesen und Ar…
$1,12M
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 368 m²
Luxe appartementen en villa's aan zee in Mascarat, Calpe: het mediterrane leven opnieuw gede…
$2,69M
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Penthouse 2 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Leb ein paar Meter vom Strand an der stilvollen Küste von Alicante, genießen Sie eine exklus…
$692,472
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 369 m²
Wir präsentieren Ihnen eine exklusive Wohnanlage in einer der privilegiertesten Gegenden der…
$2,72M
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
In der schönen Calpe gelegen, bietet diese Wohnanlage eine Auswahl von 38 Häusern, die das L…
$795,664
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
NIEUWBOUW PENTHOUSES IN CALPE Nieuwbouw penthouses met 2 en 3 slaapkamers te koop in C…
$626,654
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 316 m²
Gelegen in het charmante stadje Calpe, biedt dit wooncomplex een exclusieve selectie van 20 …
$1,04M
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Penthouse 2 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
In der charmanten Stadt Calpe steigt eine innovative Anlage moderner Gebäude, in einer privi…
$646,405
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Gelegen in de prachtige stad Calpe, biedt dit exclusieve wooncomplex een selectie van 18 won…
$749,539
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 368 m²
Luxe appartementen en villa's aan zee in Mascarat, Calpe: het mediterrane leven opnieuw gede…
$2,69M
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
NEU GEBAUTE LUXURIÖSE PENTHOUSES MIT MEERBLICK IN CALPE Neubau Wohnanlage mit 1, 2 und 3 S…
$1,94M
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Gelegen in het prachtige Calpe, biedt dit exclusieve wooncomplex een selectie van 18 woninge…
$538,515
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 317 m²
Gelegen in het charmante Pueblo Mascarat, biedt dit exclusieve residentiële complex een sele…
$2,71M
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Penthouse 3 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Moderne, geräumige Wohnungen mit Meerblick und 1 bis 3 Schlafzimmern in Calpe Calpe, an der …
$846,138
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Penthouse 1 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 1 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Tauchen Sie ein in ein unvergleichliches Leben in einem exklusiven Wohnkomplex in einer ruhi…
$213,831
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Penthouse 4 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 261 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Calpe, im Stadtteil Saladar, nur wenige Meter vo…
$1,12M
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Penthouse 2 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, in einem privilegierten Ort in Calpe zu leben, …
$622,999
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Penthouse 3 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Im Herzen von Calpe, am Meer und unter der imposanten Silhouette des Peñon de Ifach, entsteh…
$1,27M
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 228 m²
Gelegen in het prachtige Calpe, biedt dit exclusieve wooncomplex een selectie van 28 woninge…
$1,33M
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 206 m²
Dit exclusieve wooncomplex, gelegen in het prachtige Calpe, biedt een selectie van 18 woning…
$922,509
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Penthouse 3 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 529 m²
Роскошные apartments in Alicante, Calpe, repräsentieren die Essenz von Eleganz und Komfort, …
$1,93M
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der schönen Stadt Calpe und bietet eine Auswahl an 38 Häus…
$966,468
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Gelegen in de charmante stad Calpe, biedt deze exclusieve verzameling penthouses een unieke …
$621,541
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Gelegen in het charmante stadje Calpe, biedt dit exclusieve wooncomplex een selectie van 32 …
$1,27M
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Penthouse 1 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 1 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Entdecken Sie ein außergewöhnliches Erlebnis in einem exklusiven Wohnkomplex in der ruhigen …
$213,831
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Penthouse 3 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Entdecken Sie eine neue Aktion für Apartments in Calpe, in einer privilegierten Lage neben d…
$819,492
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Luxuswohnungen in Calpe nur 3 Minuten vom Strand entfernt Exklusive Wohnungen im Herzen der…
$850,362
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
Gelegen in het prachtige Calpe, biedt dit exclusieve wooncomplex een unieke woonervaring aan…
$1,61M
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
$1,89M
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Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Luxuswohnungen in Calpe nur 3 Minuten vom Strand entfernt Exklusive Wohnungen im Herzen der…
$653,370
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