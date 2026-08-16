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Penthäuser in Alicante, Spanien

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49 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Entdecken Sie eine exklusive Neuentwicklung in Alicante mit modernen Apartments mit 1, 2 und…
$272,779
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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Penthouse 3 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Entdecken Sie ein exklusives neues Gebäude in Alicante mit modernen Apartments mit 1, 2 und …
$312,077
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 2 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Zum Verkauf steht ein modernes und komplett renoviertes Penthouse mit einer großen Außenterr…
$235,676
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 42 m²
Starten Sie Ihr neues Zuhause in Av. de Novelda, eine exklusive Förderung der neuen Arbeit b…
$286,622
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 253 m²
Casamayor präsentiert: Exklusives Luxus-Penthouse in Playa San Juan Wir laden Sie ein, dies…
$1,13M
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 42 m²
Starten Sie Ihr neues Zuhause in Av. de Novelda, eine exklusive Förderung der neuen Arbeit b…
$274,077
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Nieuwbouwproject in San Agustín, Alicante, met prachtig uitzicht op de stad Je droomhui…
$496,973
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Penthouse 5 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Luxuswohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern in Alicante Diese hochwertigen Wohnungen befi…
$531,321
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 101 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$468,702
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Penthouse 2 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Wir präsentieren eine attraktive Wohnmöglichkeit im Bereich San Blas Pau, Alicante. Das Hote…
$284,915
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN ALICANTE STADT Neues Wohngebäude mit 8 Wohnungen im Zentrum vo…
$336,321
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Penthouse 5 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Ein 1-Jahres-Mietvertrag wird verkauft oder auch verfügbar. Wir präsentieren Ihnen eine exkl…
$1,14M
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 105 m²
Genießen Sie Ihr neues Haus in Jarcia. In dieser modernen Design-Wohnung, angepasst an das h…
$502,190
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 275 m²
Casamayor Real Estate präsentiert Sie mit diesem spektakulären Penthouse mit Meerblick. Das…
$1,13M
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Penthouse 2 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Im 31. Stock des legendären Edificio Riscal Estudiohotel Alicante, dem höchsten Gebäude von …
$982,466
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Penthouse 5 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 5/5
Brillantes modernes Penthouse mit Dachterrasse mit Panoramablick auf die Stadt, Parkplatz un…
$510,942
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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Penthouse 4 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Luxuswohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern in Alicante Diese hochwertigen Wohnungen befi…
$459,094
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Nieuwbouwproject in Alicante, met vrij uitzicht over de stad. Het huis van je dromen op…
$471,817
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Penthouse 3 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Elegante 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen im Zentrum von Alicante Im Herzen von Alicante geleg…
$333,661
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Penthouse 4 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Moderne 2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Aussicht in Alicante Costa Blanca Diese neu errichte…
$470,884
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN ALICANTE STADT Neues Wohngebäude mit 8 Wohnungen im Zentrum von Al…
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Penthouse in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
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Genießen Sie Ihr neues Haus in Jarcia. In dieser modernen Design-Wohnung, angepasst an das h…
$505,992
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 115 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$523,776
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Penthouse 4 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Premium-Penthouse mit einer Dachterrasse, Parkplatz und einem Schwimmbad, das mit dem Zentru…
$449,135
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Penthouse 2 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Die bevorstehende neue Wohnsiedlung in einer strategisch günstigen Lage von Alicante, in der…
$461,181
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Penthouse 3 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Entdecken Sie diese beeindruckende, fast neue Wohnung in der begehrten Gegend von Garbinet P…
$537,467
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Penthouse 4 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Entdecken Sie dieses beeindruckende Penthouse, das Komfort und Eleganz vereint. Es befindet …
$518,973
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

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