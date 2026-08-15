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Geschäft 60 m² in Girne Belediyesi, Nordzypern
Geschäft 60 m²
Girne Belediyesi, Nordzypern
Fläche 60 m²
Geschäfte in einem belebten Gebiet in Nordzypern Girne Girne, die entwickelte Stadt Zyperns,…
$304,674
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Geschäft 150 m² in Girne Belediyesi, Nordzypern
Geschäft 150 m²
Girne Belediyesi, Nordzypern
Fläche 150 m²
Etagenzahl 5
Geschäfte mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Nordzypern Girne Girne ist eine der am…
$392,384
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Geschäft 76 m² in Morphou, Nordzypern
Geschäft 76 m²
Morphou, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/4
Neu gebaute Geschäfte in der Nähe der Universität und der Hauptverkehrsstraße in Guzelyurt K…
$126,586
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