Wohnquartier E-VOLVE

Entwickler: EVO/CEBARGOS DEVELOPMENT LTD

Standort: Iskele, Yeni Iskele Bezirk

Entfernung zum Meer: 650 m

Über das Projekt

E-VOLVE ist ein innovativer Wohnkomplex mit einer neuen Ära der Automatisierung und Energieeffizienz.

Der Buchstabe „E“ symbolisiert den Beginn einer neuen Ära, in der künstliche Intelligenz und intelligente Technologien zum Alltag gehören.

Das Projekt bietet den Bewohnern intelligente Heimmanagementsysteme, Energieeffizienz und erstklassige Bedingungen für einen modernen Lebensstil.

Der Name EVOLVE spiegelt die Ideen des Wachstums, der Entwicklung und des kontinuierlichen Fortschritts wider – sowohl in der Technologie als auch in der menschlichen Erfahrung.

Eigenschaften

Gesamtfläche: 10,234 m2

Fläche ohne Landschaftsbau: 8,799 m2

Baufläche: 7.700 m2

Einheitentypen: Loft 1+1 (Euro-Frau) penthouse



Lieferdatum: April 2028

Formate zum Verkauf

Lofts und Penthäuser: 80 m2 (net) + 12 m2 Balkon + 6 m2 Gesamtfläche

50 m2 + 5 m2 Balkon + 45 m2 Terrasse

45 m2 + 5 m2 Balkon + 45 m2 Terrasse

Zahlungsbedingungen

40% Anzahlung (10% in den ersten 4 Monaten)

60% – monatliche oder zweimonatige Zahlungen bis zum Ende des Baus

Parkplatz

106 Parkplätze – eine für jede Wohnung

Technische Ausstattung der Wohnungen

Eingebaute Möbel

Included: Full Smart Home-System, Management durch die Anwendung: Kaffeemaschine Verriegelung/Entriegelung der Vordertür Passwort-Zugangssystem Lichtmanagement Fernsehen



Zusätzliche technische Merkmale

Stiftung: 50 cm Rebar, Beton 20-30 cm, Boden des Trümmers, stark stabiler Boden

Beton: vorgemischt

Generator: wenn der Stromausfall automatisch den Generator einschaltet

Zusätzlich im Preis enthalten

Pergola

Bambus

Das intelligente Heimsystem

Zuzahlungsoptionen (extra):

Jacuzzi

Grill

Küchenblock

Eingebaute Spüle

Komplexe Infrastruktur

Laufband

beheizte Pools im Freien

Grillzone

Dampf und Sauna

Kinderspielplatz

Tennisplatz

Basketballplatz

Ladestation für Elektrofahrzeuge

Supermarkt

Das Fitnessstudio.

Kaffeehaus

Minigolf.

Rund um die Uhr Sicherheit (24/7)

Erbsen

Heizung und Lüftung

Klimaanlagen

