Vathylakas, Nordzypern

von €186,302

75 m² 1

Kapitulation vor: 2023

ID: CP-628 STANDORT: Zypern/ İskele Long Beach - Entfernung zum Meer -350M - Flughafen Larnaca - 65 km - Flughafen Ercan - 50 km - Supermärkte 300 m VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 2+1 - 75 m² ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Bezugsfertig AUSSTATTUNG: Gemeinsames Schwimmbad Spielplatz für Kinder Dachgarten Grillplätze Bar und Cafe Blick auf Meer und Berge Moderne Soft-Touch-Küche Zentraler Satellitenempfang Zahlungsbedingungen: Kaufen Sie Ihre Traumimmobilie in einfachen und bequemen Raten bis zu 42 Monaten und beziehen Sie Ihre Immobilie bereits 1 Jahr vor der Abzahlung der Raten Über Zypern/ İskele Long Beach Die Region Iskele, im Nordosten Zyperns gelegen, verfügt über die schönsten Strände der Insel. Diese Strände haben klares Wasser und glänzenden Sand. Ein weiterer Vorteil der Region Iskele Long Beach ist, dass sie nur 15 Autominuten vom Zentrum und den Schulen entfernt ist. Online Besichtigungstour: Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen unverbindlichen Termin für einen Live-Videoanruf, Per Videoanruf nehmen wir das Objekt/den Standort live vor Ort auf, so dass Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen können.