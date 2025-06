Wohnkomplex Aventus Residency

Entdecken Sie Smart Living bei Aventus Residence – Nordzypern

Das Aventus Residence liegt nur 750 Meter vom kristallklaren Mittelmeer in der pulsierenden Region Iskele entfernt und bietet einen modernen Lebensstil in einer risikoarmen, Erdbebenresistenten Gemeinschaft. Diese exklusive Entwicklung der Panah Group umfasst 130 intelligente Apartments und 12 Doppelhausvillen in zwei durchdachten Phasen. Die Bewohner genießen erstklassige Annehmlichkeiten wie Olympische und beheizte Pools, ein Spa, ein Fitnessstudio und ein hoteleigenes Restaurant – alles nur wenige Gehminuten von Märkten, Restaurants und wichtigen Dienstleistungen entfernt. Mit starken Fundamenten, höherem Landeigentumswert und üppigen grünen Gemeinschaftsräumen kombiniert Aventus Komfort, Sicherheit und Investitionspotenzial in einem der Top-Reiseziele von Forbes von 2024. Lebe intelligent. Investieren Sie klug.