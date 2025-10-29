  1. Realting.com
Edelweiss

Trikomo, Nordzypern
von
$92,212
;
9
ID: 27
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.11.21

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Tafel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2018

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Haus vermietet

Über den Komplex

Saryap Insaat LTD ist ein türkisches Bauunternehmen mit mehr als 25 Kindererfahrungen im Baugeschäft in der Türkei und in Europa und arbeitet seit 2016 in Kirpe.

Unser Edelweiss-Projekt ist eine hochwertige Konstruktion und Dienstleistung und die Möglichkeit einer rentablen Investition. Sowie das Konzept des separaten Komplexes, das einen Urlaub auf der Ebene des Hotels 5 * in unseren Apartments impliziert.

Arten von Diensten

Verkauf von Apartments Studio, 1 + 1, 2 + 1

Vermietung von Erholungswohnungen im Mittelmeer

Kommerzielle Partnerschaftsprogramme

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 48.0
Preis pro m², USD 1,968
Wohnungspreis, USD 108,831
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 43.0
Preis pro m², USD 1,875
Wohnungspreis, USD 92,905

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

