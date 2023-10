Larnakas tis Lapithiou, Nordzypern

von €162,236

65–110 m² 3

Kapitulation vor: 2025

PROJEKT-ID: CP-790 ZAHLUNGSMODALITÄTEN: 35% Anzahlung und der Restbetrag in Raten ohne Zuschläge bis zur Übergabe des Projekts. STANDORT: Zypern/ Kyrenia/ Lapta Entfernung zum Meer -300M Entfernung nach Lefkoşa- 45km Flughafen Ercan - 25 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 1+1 - 50 m² - 140.000 GBP 2+1 - 75 m² - 170.000 GBP 3+1 - 100 m² - 210.000 GBP ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: April 2025 AUSSTATTUNG: Außenschwimmbäder Parken im Freien Gaerden UNTERKUNFT Wir organisieren regelmäßig Besichtigungsreisen, bei denen wir Ihnen einen zweitägigen Aufenthalt mit Flughafentransfer anbieten und mit Ihnen alle Objekte besichtigen, die Sie interessieren. (Natürlich unverbindlich und kostenlos) Kontaktieren Sie uns einfach und melden Sie sich für die nächste Tour an! ÜBER NORDZYPERN: Kyrenia, eine der einzigartigen Städte auf der Insel Zypern, ist eine entwickelte Stadt. Girne beherbergt viele 5-Sterne-Hotels und internationale Universitäten. Die Region Lapta, die für ihre Strände und Hotels bekannt ist, verfügt über viele Sandstrände und gut ausgebaute Einrichtungen. Lapta ist nur eine kurze Autofahrt vom Stadtzentrum von Girne entfernt, und es gibt auch Minibusse von Lapta ins Stadtzentrum von Kyrenia. In der Region gibt es im Allgemeinen zwei- oder dreistöckige Gebäude. Lapta ist eine der Regionen, in denen ausländische Investoren intensiv leben. Erstaunliche 2 Zimmer Wohnung Zypern/ Lapta 750 M zum Strand