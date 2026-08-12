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Olaines pagasts, Lettland
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$90,629
Jahr der Inbetriebnahme 2007
55ha Logistik und Industrie Die DOMMO PARK bietet mit Infrastruktur und auf der südlichen Kreuzung von Riga, Latvija, Kreuzung der Autobahn A8 und der Ringstraße A5 – Riga gebaute Lösungen und Grundstücke. EUROPÄISCHETICS Die perfekte Lage auf der A5/A8 und die eingebaute Infrastruktur und …
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