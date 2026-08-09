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Rigaer Strand, Lettland
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Jahr der Inbetriebnahme 2018
LUXURY-APARTMENTE in einem UNIQUE PROTECTED AREA von JURMALA - In einem QUIET NEIGHBORHOOD, BUT NEAR THE NOISY JOMAS STREET. Das HAUS wird von meinen PINE-TREEN, es ist zu PARKEN und ZWISCHEN DIE SANDY BEACHTEN VON RIGA GULF UND DIE GENTLEICH WATERS von RIVER LIELUPE. Das PROJEKT ist nur ein…
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Handel Villa Milia
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Rigaer Strand, Lettland
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Jahr der Inbetriebnahme 2020
Villa Milia Jurmala Weitere Informationen Konzept Verbindung zwischen den Generationen, der Zeitbindung, der Erinnerung an die großen Menschen, die ihre Geschichte des Lebens gemacht und einen Eingang in die Stadt, Land und Weltgeschichte hinterlassen. Dies ist wichtig, um im Gedächtnis, Le…
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Handel Jurmala Park House
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Rigaer Strand, Lettland
von
$233,961
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Jurmala Park House - ein modernes Haus im Herzen von Jurmala. Gegenüber befindet sich der Dzintari Forest Park und 10 Gehminuten von der Konzerthalle Dzintari und dem Strand entfernt. Helle, geräumige Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern. Bodenstrahler und Klimaanlagen sind inst…
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Handel Pine Wood APARTMETS
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Rigaer Strand, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2019
KINEWOOD Ferienwohnungen Die PineWood Apartments liegen nur wenige Gehminuten von einem sauberen Sandstrand entfernt. Das Projekt umfasst nur 30 Apartments und wurde speziell für diejenigen entworfen, die die Stille und den Komfort von Jurmala schätzen. Für eine angenehme Zeit mit Familie, …
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Handel Dubultu Breeze
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Rigaer Strand, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Diese moderne, komplett renovierte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einem gepflegten Gebäude in Jūrmala, Slokas iela 55A. Die Wohnung wird mit weißen Wänden verkauft, so dass neue Besitzer das Interieur entsprechend ihrer Präferenzen zu gestalten. Das Gebäude wurde komplett renoviert, mit e…
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Handel Summer House
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Rigaer Strand, Lettland
von
$138,267
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Unser größter Reichtum ist reine Natur. Möglichkeit, frische Luft zu atmen, sich an der Ostsee zu entspannen und Kraft auf einer täglichen Basis zu nehmen. Wahrscheinlich hatte jeder von uns einen Traum von unserem Anwesen in Jurmala. Dank der vorteilhaften Pläne und flexiblen Preispolitik, …
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Handel SKY GARDEN
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Rigaer Strand, Lettland
von
$126,630
Jahr der Inbetriebnahme 2014
Der ruhige Teil von Jurmala - Tears, Tears Prospekt 53 - Birke und Kiefern umgeben von Top-Komplex "SKY GARDEN" erste Wohnung Gebäude, die das eigentliche Zuhause 48 Familien werden. Grüne, gemütliche und moderne Wohnungsbau ist komfortabel und modern gebaut mit einem komfortablen und ergono…
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