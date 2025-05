Keckau, Lettland

VGP Park Kekava Strategisch günstig an der Kreuzung der wichtigen Autobahn A7 (auch bekannt als Via Baltica) und der Autobahn A5 gelegen. Zugang: -direkter Zugang von und zur Autobahn; -hervorragende Anbindung an die wichtigsten Verkehrswege; -exzellente Verbindung zum Zentrum von Riga. Pr…