Wohneigentum VGP Park Kekava

Riga, Lettland

Kapitulation vor: 2021

Premium Apartments mit Blick auf den Fluss Daugava und die Altstadt! offmann Rezidence in 13 Kugu str. ist eines der bedeutendsten Gebäude in Riga, das vom berühmten lettischen Architekten-Techniker Wilhelm Hoffmann (1869 – 1945) entworfen wurde, das in verschiedenen Neorenaissance-Formen entworfen ist. Die einzigartige Lage eröffnet einen Blick auf das Old Riga-Panorama, mit dem Sie sich wie ein Teil des Herzens von Riga fühlen können, während das ruhige Wasser der Daugava den kribbelnden Geist nach einem anstrengenden Tag beruhigen wird. Zusätzliche Information Hoffmann Rezidence verkörpert diesen besonderen, inspirierenden Friedenszustand, der durch Komfort und ein Umfeld geboten wird, das modernen Standards entspricht. Dies ist ein Ort mit einer einzigartigen Aussicht, an dem an einem warmen Sommernachmittag Gedanken wie Yachten auf dem Fluss Daugava fließen. Das Projekt wurde im September 2019 gestartet und der Bau wird voraussichtlich 2021 abgeschlossen sein. Die Entwicklung des Projekts sieht den Wiederaufbau dieses vielseitigen Gebäudes vor, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut wurde. Die Hoffmann Residence ist ein 5-stöckiges Gebäude, das in 50 gemütliche Apartments, 8 Lofts und 7 exklusive Penthouse-Apartments unterteilt ist. Im Erdgeschoss befinden sich 6 private Garagen. Ziel dieses Entwicklungsprojekts ist es, den historischen Wert des Gebäudes zu erhalten und es gleichzeitig mit effizienten technischen Lösungen zu modernisieren. Die komfortablen Apartments mit 1 bis 4 Zimmern haben hohe Decken mit Blick auf Daugava oder den Innenhof und sind nur 5 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. In unmittelbarer Nähe der Altstadt und des Stadtzentrums verfügt das Gebiet, in dem sich das Projekt befindet, über eine bequeme und entwickelte Infrastruktur - bequeme öffentliche Verkehrsmittel, die Nationalbibliothek von Lettland, Mehrere Parks und Grünflächen zum Wandern oder für Outdoor-Sportarten. Das Einkaufen wird durch die günstige Nähe zu Geschäften und Einkaufszentren erleichtert. Für Familien mit Kindern liegt Hoffmann Rezidence in der Nähe von Vorschulzentren, Kindergärten und Schulen.