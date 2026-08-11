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Keckau, Lettland
von
$9,288
VGP Park Kekava Strategisch an der Kreuzung der wichtigen Autobahn A7 (auch Via Baltica genannt) und der Autobahn A5 gelegen. Zugang: -direkter Zugang zu und von der Autobahn; - die Anbindung an die wichtigsten Verkehrswege; - hervorragende Verbindung zum Zentrum von Riga. Produktionsanlag…
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Riga, Lettland
von
$110,963
Jahr der Inbetriebnahme 2016
MODERN WOHNUNGEN UND EIN GREEN, HARMONIOUS UMWELT IN DER GEMEINSCHAFT. DAS NEUE PROJEKT ERGEBNISSE - Ein Steil, wo es herkommt! Voller Abschluss Die Apartments in den neuen Projekten sind mit kompletter Ausstattung und Küche ausgestattet. Ihr neues Zuhause ist bereit, Sie kennenzulernen! Für…
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