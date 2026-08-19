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Mitau, Lettland
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$10,457
NP Jelgava Business Park ist einer der besten rekonstruierten Industrieparks in Lettland mit kopejo platiba 23 ha und leasable space platiba mehr als 70 000 m2. Der Industriepark befindet sich im historischen Gebiet der Automobilindustrie RAF (Riga Automobilfabrik), die seit vielen Jahren ei…
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