Gewerbeimmobilien Grīziņa Nams

Wohnung zum Verkauf durch den Besitzer in einem renovierten Jugendstil Gebäude - “Grīziņa Nams”. Es wurde 1909 nach dem Projekt des Architekten Edmund von Trompowsky gebaut. Es befindet sich an der Ecke von Augšiela und A. Deglava Straßen, nur 400 Meter vom Park Grīziņkalns entfernt. Obwohl die letzten Renovierungsarbeiten noch im Gang sind, sind alle Wohnungen bereits in separate Wohnungen und zum Kauf erhältlich. Sanierungsfortschritt: - Renovierte Hoffassade (Straßenfassade wird bis Juni abgeschlossen); - Renovierte Treppe; - Neue Versorgungsanlagen - abgeschlossene Bauarbeiten der neuen Stromversorgung, Wasser-, Abwasser- und Heizungsaufzüge; - Yard Verbesserungsarbeiten werden bis Juni dieses Jahres abgeschlossen. Die Wohnung wird ohne Renovierung im Inneren verkauft (wie es jetzt ist), um den neuen Eigentümern zu ermöglichen, sie entsprechend ihrem Geschmack, Anforderungen und Bedürfnissen zu arrangieren. Wir können auch die notwendigen Bauarbeiten nach getrennter Vereinbarung durchführen. Darüber hinaus ist es möglich, einen Parkplatz in einem geschlossenen Hof zu kaufen, sowie Lagerräume, die sich auf jeder Etage des Gebäudes befinden. Direkt über der Straße befindet sich das Daugava Stadion, wo gerade eine neue Eishockeyhalle und eine Indoor-Track und Feldarena gebaut wurden. Infrastrukturarbeiten auf den umliegenden Straßen wurden ebenfalls abgeschlossen, wodurch eine komfortablere und komfortable Umgebung geschaffen wurde. http://www.ss.com/msg/lv/real-estate/flats/riga/centre/gifjx.html