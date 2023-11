Wohneigentum Mērsraga 9

Über den Komplex

Die Wohnungen werden in dem Zustand verkauft, in dem sie sich derzeit befinden, sodass die Reparaturen nach eigenem Ermessen durchgeführt werden können. Sowohl die Straße als auch die Innenhofgebäude sind Backsteingebäude aus der Vorkriegszeit, die in den 1930er Jahren im funktionalistischen Stil erbaut wurden. In den Gebäuden finden derzeit folgende Renovierungsarbeiten statt: - Fassadenrenovierung; - Renovierung von Treppen und Korridoren, einschließlich des Austauschs der Außentüren aller Wohnungen durch Holztüren; - Restaurierung der hölzernen Außentür des Gebäudes; - Installation neuer Kabel bis zu den Wohnungen; - Installation einer optischen Internetverbindung in Wohnungen; - Austausch von Wasserversorgungs- und Abwasserkanälen; - Bau von Lagerräumen im Keller; - Landschaftsbau. In den Innenhöfen beider Gebäude besteht die Möglichkeit, Autos und Fahrräder zu parken. Die Unterkunft befindet sich zwischen Kolkasrags und M. Nometņu Straßen, in einem ruhigen und grünen Privathaus, ein Wohnblock. In der Nähe, 150 m entfernt, Kobe Garden Park, 500 m entfernt, Āgenskalns Market und Stradiņi Hospital, weniger als 2 km entfernt Māra Teich. Alle Renovierungsarbeiten werden bis Herbst 2022 abgeschlossen sein.