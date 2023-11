Wohneigentum SKY GARDEN

Riga, Lettland

Der Lidostas Park ist ein moderner Komplex aus Lagern, Produktions- und Büroräumen. Das Projekt wurde vom führenden Entwickler, Designer und Erbauer der Industrieparks SIA PICHE durchgeführt. Dank der innovativen Anwendung von Technologie im Baugewerbe sowie der maximalen Energieeffizienz bietet dieser Komplex von Räumlichkeiten ein geeignetes Arbeitsumfeld und reduziert die monatlichen Kosten. Die hervorragende Lage in der Nähe des internationalen Flughafens Riga ist ein weiteres Plus für die Pächter des Parks. Um angenehme Arbeitsbedingungen nicht nur im Büro, sondern auch auf seinem Territorium zu gewährleisten, wurden ein großer Parkplatz, bequeme Zufahrtsstraßen und Fußgängerwege geschaffen. Die nahe gelegenen öffentlichen Verkehrsmittel bringen Sie in nur 15 Minuten ins Zentrum von Riga. Unter Berücksichtigung der Sicherheit wurde ein modernes Sicherheitssystem installiert, nicht nur für das Gebäude, sondern auch für das Gebiet. Da die Räumlichkeiten nach dem BUILD TO SUIT-Prinzip gestaltet sind, werden sie an die Vorlieben jedes Kunden angepasst und bieten ihnen nicht nur ein hervorragendes Arbeitsumfeld, aber auch Vollzyklus-Vermietung, wobei das Parkgebiet im aktuellen Zustand gehalten wird.