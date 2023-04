Der Hypothekenmarkt ist unvorhersehbar, vor allem in letzter Zeit: die Immobilienpreise steigen, ebenso die Inflation und die Zinssätze. Aber vielleicht ist jetzt der beste Zeitpunkt, um in den Wohnungsmarkt einzusteigen — niemand weiß, was uns in kommenden Jahren erwartet. Wir haben bereits über Hypotheken in Polen, Deutschland und Spanien geschrieben, aber heute werden wir herausfinden, wie man im Vereinigten Königreich, in Litauen, Lettland und den Niederlanden einen Immobilienkredit bekommt.

Vereinigtes Königreich

Wie das Ganze funktioniert

Ausländer können im Vereinigten Königreich eine Hypothek erhalten, aber es wird schwieriger sein als für im Vereinigten Königreich ansässige Personen — die Kreditgeber werden Sie gründlicher prüfen.

Im Vereinigten Königreich gibt es zwei Haupttypen von Hypotheken: Darlehen mit festem Zinssatz und Darlehen mit variablem Zinssatz.

Etwa 75% der Hypotheken im Vereinigten Königreich werden als Festzinsdarlehen vergeben. Sie werden in der Regel für zwei oder fünf Jahre vergeben, danach wechselt der Zinssatz zu einem variablen Standardzinssatz. Die Laufzeit beträgt in der Regel etwa 25 Jahre, es kann aber auch ein anderer Zeitraum (z. B. 15 oder 35 Jahre) vereinbart werden.

Variabel verzinsliche Hypotheken können schwanken und hängen vom Basiszinssatz ab. Das macht sie risikoreicher, aber wenn die Zinssätze plötzlich fallen, können solche Kredite rentabel sein.

Im Vereinigten Königreich gibt es über 100 Kreditgeber, die alle unterschiedlich sind. Um den richtigen Kreditgeber zu finden, können Sie sich z. B. an einen unabhängigen Hypothekenmakler oder Finanzberater wenden.

Die Bearbeitung eines Hypothekenantrags im Vereinigten Königreich dauert in der Regel etwa 18-40 Tage. In besonders komplexen Fällen kann es länger dauern.

Grundvoraussetzungen für die Aufnahme einer Hypothek

Wenn Sie als Ausländer eine Hypothek im Vereinigten Königreich aufnehmen wollen, gibt es zwei Möglichkeiten — die erste ist einfacher, die zweite etwas komplizierter.

1. Wie kann man eine Hypothek aufnehmen, wenn man eine dauerhafte oder unbefristete Aufenthaltsgenehmigung hat

Die Kreditgeber achten auf die folgenden Punkte:

Dauer des Aufenthalts im Vereinigten Königreich. Es ist empfehlenswert, dass dieser mindestens 2 Jahre beträgt.

Es ist empfehlenswert, dass dieser mindestens 2 Jahre beträgt. Arbeit. Die Kreditgeber vergeben in der Regel gerne Hypotheken an Personen, die dauerhaft im Vereinigten Königreich arbeiten. Sie müssen die Gehaltsaberechnungen der letzten drei Monate, das Formular P60 von Ihrem Arbeitgeber (falls Sie angestellt sind) und — falls Sie nicht angestellt sind — Ihre Steuererklärungen (für das vergangene und das vorherige Jahr) vorlegen.

Die Kreditgeber vergeben in der Regel gerne Hypotheken an Personen, die dauerhaft im Vereinigten Königreich arbeiten. Sie müssen die Gehaltsaberechnungen der letzten drei Monate, das Formular P60 von Ihrem Arbeitgeber (falls Sie angestellt sind) und — falls Sie nicht angestellt sind — Ihre Steuererklärungen (für das vergangene und das vorherige Jahr) vorlegen. Bankkonto. Es ist wichtig, dass Sie gleich nach Ihrer Ankunft ein Bankkonto im Vereinigten Königreich eröffnen.

Es ist wichtig, dass Sie gleich nach Ihrer Ankunft ein Bankkonto im Vereinigten Königreich eröffnen. Anzahlung. Wenn Sie einen angemessenen Betrag als Anzahlung leisten (bis zu 25% des Wertes der Immobilie, die Sie kaufen), werden die Kreditgeber Ihnen gegenüber loyaler sein.

Wenn Sie einen angemessenen Betrag als Anzahlung leisten (bis zu 25% des Wertes der Immobilie, die Sie kaufen), werden die Kreditgeber Ihnen gegenüber loyaler sein. Kreditwürdigkeit. Wenn Sie in das Vereinigte Königreich einreisen, müssen Sie Ihre Kreditwürdigkeit von Grund auf neu aufbauen. Das bedeutet im Wesentlichen, dass Sie sich zur Wahl anmelden und Ihre Rechnungen pünktlich bezahlen müssen. Es ist auch möglich, eine Hypothek ohne Kreditgeschichte zu erhalten, aber die Anzahl der verfügbaren Optionen wird reduziert und Sie werden ein Hypothekendarlehen mit einem höheren Zinssatz erhalten.

2. Wie kann man eine Hypothek aufnehmen, wenn man keine dauerhafte oder unbefristete Aufenthaltsgenehmigung hat

Auch in diesem Fall müssen Sie alle oben genannten Punkte erfüllen, um eine Hypothek beantragen zu können. Sie benötigen aber auch eines dieser Visa:

Arbeitsvisum. Dies ist im Wesentlichen Ihre Erlaubnis, im Vereinigten Königreich zu arbeiten. Ein Beispiel für ein solches Visum ist das Skilled Worker Visum (bis vor kurzem als Tier-2-Visum bekannt).

Dies ist im Wesentlichen Ihre Erlaubnis, im Vereinigten Königreich zu arbeiten. Ein Beispiel für ein solches Visum ist das Skilled Worker Visum (bis vor kurzem als Tier-2-Visum bekannt). Visum für Familien. Dieses Visum erlaubt es Ihnen, mit einem Familienmitglied (z. B. Partner, Kind oder Elternteil) zusammenzuleben.

Dieses Visum erlaubt es Ihnen, mit einem Familienmitglied (z. B. Partner, Kind oder Elternteil) zusammenzuleben. Abstammungsvisum. Mit diesem Visum können Sie 5 Jahre lang im Vereinigten Königreich leben und es dann entweder verlängern oder sich dauerhaft im Königreich niederlassen. Sie können dieses Visum erhalten, wenn Sie ein Bürger des Commonwealth sind und nachweisen können, dass einer Ihrer Verwandten (Eltern oder Großeltern) im Vereinigten Königreich geboren wurde.

Möglicher Darlehensbetrag und damit verbundene Kosten

Am 22. September 2022 erhöhte der geldpolitische Ausschuss der Bank of England den Basiszinssatz von 1,75% auf 2,25%. Diese Änderungen werden zu höheren Zinssätzen für Kreditrückzahlungen und Verzug führen. Im August 2022 lag der Zinssatz für ein 10-jähriges festverzinsliches Darlehen bei 3,73%.

Mit dem Hypothekenrechner können Sie den ungefähren Kreditbetrag berechnen.

Neben den Zinsen für Hypothekenzahlungen sind noch weitere Gebühren zu beachten:

Vermittlungsgebühr. Die Kreditgeber berechnen diese Gebühr für die Bearbeitung eines Kredits. Der Betrag schwankt zwischen einigen Hundert und etwa 2.000 £ (ca. 2.300 €).

Die Kreditgeber berechnen diese Gebühr für die Bearbeitung eines Kredits. Der Betrag schwankt zwischen einigen Hundert und etwa 2.000 £ (ca. 2.300 €). Buchungsgebühr. Dies ist eine Anzahlung für die Aufnahme eines Hypothekendarlehens von etwa 100 £. Wenn Sie es sich anders überlegen und keine Hypothek aufnehmen wollen, werden Sie diesen Betrag wahrscheinlich nicht zurückbekommen.

Dies ist eine Anzahlung für die Aufnahme eines Hypothekendarlehens von etwa 100 £. Wenn Sie es sich anders überlegen und keine Hypothek aufnehmen wollen, werden Sie diesen Betrag wahrscheinlich nicht zurückbekommen. Gebühren für die Immobilienbewertung. Die Kosten können je nach Wert der Immobilie stark variieren, liegen aber in der Regel zwischen £150 und £1500.

Die Kosten können je nach Wert der Immobilie stark variieren, liegen aber in der Regel zwischen £150 und £1500. Honorar für einen Hypothekenmakler. Wenn Sie einen Makler beauftragen, müssen Sie etwa 500 £ bezahlen.

Wenn Sie einen Makler beauftragen, müssen Sie etwa 500 £ bezahlen. Gebühr für vorzeitige Rückzahlung. Einige Kreditgeber berechnen Ihnen auch eine Gebühr, wenn Sie Ihre Hypothek vorzeitig ablösen. Sie beträgt in der Regel zwischen 1 und 5% des Vorauszahlungsbetrags.

Auf der Realting-Plattform können Sie eine Immobilie im Vereinigten Königreich auswählen und kaufen.

Litauen

Wie das Ganze funktioniert

Ausländer können in Litauen jede Immobilie kaufen (außer Grundstücke), aber litauische Banken vergeben keine Hypotheken an Ausländer. Sie können nur dann eine Hypothek aufnehmen, wenn Sie eine Aufenthaltsgenehmigung in der Republik haben.

Darlehen für den Erwerb von Wohnraum werden in Litauen von Geschäftsbanken, Kreditgenossenschaften und anderen juristischen Personen aus dem von der Bank von Litauen geführten öffentlichen Verzeichnis der Kreditinstitute vergeben.

Sie können die Hilfe von Kreditvermittlern in Anspruch nehmen. Diese können Sie bezüglich einer Hypothek beraten und in Ihrem Namen einen Vertrag abschließen. Beachten Sie jedoch, dass die Dienste dieser Spezialisten wahrscheinlich kostenpflichtig sind. Ein Kreditvermittler kann sowohl eine Einzelperson als auch ein Unternehmen sein.

Ein Vertrag über ein Wohnungsbaudarlehen besteht in der Regel aus einem allgemeinen und einem besonderen Teil des Vertrages. Allerdings können auch abweichende Regelungen der einzelnen Kreditgeber Teil dieses Vertrages sein. Sie können zum Beispiel eine Gebühr für die Änderung des Vertrags vorschreiben usw.

Sobald Sie ein verbindliches Angebot erhalten haben (ein persönliches Angebot, das der Kreditgeber dem Verbraucher nach Prüfung seiner Kreditwürdigkeit macht), können Sie innerhalb von 30 Tagen eine Entscheidung treffen. So haben Sie Zeit, die Standardinformationen mehrerer Kreditgeber zu vergleichen.

Was zu vergleichen ist: Art, Höhe und Berechnungsmethode des Zinssatzes; den zu zahlenden Gesamtbetrag; den jährlichen Zinssatz für die Gesamtkosten des Kredits; mögliche vom Kreditgeber erhobene Gebühren.

Das ist wichtig. Der Darlehensnehmer kann den Darlehensvertrag innerhalb von 14 Tagen nach dessen Abschluss widerrufen.

Grundvoraussetzungen für die Aufnahme einer Hypothek

Sie haben also eine Aufenthaltserlaubnis in Litauen. Was nun? Als Nächstes müssen Sie sich über die Voraussetzungen informieren, die Ihnen helfen werden, in diesem Land ein Wohnungsbaudarlehen zu erhalten.

1. Eine Anzahlung von mindestens 15%.

Um eine Hypothek zu erhalten, müssen Sie mindestens 15% des Wertes der ausgewählten Immobilie auf einmal bezahlen. Wichtig ist, dass es sich um Ihr eigenes Geld handeln muss — geliehene Mittel oder solche, die Sie durch Verpfändung von anderem Eigentum erhalten haben, sind nicht zulässig.

2. Man muss mindestens 6 Monate lang über ein stabiles Einkommen verfügen.

Der Kreditgeber wird Ihr monatliches Einkommen für mindestens ein halbes Jahr sowie die langfristige Aussicht auf diese Verdienste bewerten. In diesem Fall bestimmt der Kreditgeber selbst, was er als stabiles Einkommen betrachten soll. Wenn Ihre Einkünfte unregelmäßig oder riskant sind (z. B. Einkommen aus Dividenden, Aktien usw.), ist Ihre Hypothek in Frage gestellt. Aber auch hier entscheidet der Kreditgeber, ob er strengere Anforderungen an Sie stellt oder nicht.

3. Nicht mehr als 40% Ihres Einkommens (muss für die Hypothek verwendet werden).

Nicht mehr als 40% Ihres Einkommens dürfen für die Rückzahlung des Kredits verwendet werden. Wird das Darlehen von einer Familie aufgenommen, berücksichtigt der Kreditgeber das Einkommen und die finanziellen Verpflichtungen beider Ehepartner. Der Kreditgeber kann auch Ihre derzeitigen und möglichen künftigen Familienausgaben (Wohnung, Lebensmittel, Kraftstoff usw.) bewerten.

4. Eine gute Kreditgeschichte.

Bei der Beantragung eines Hypothekendarlehens ist Ihre Kreditgeschichte von entscheidender Bedeutung. Bei der Bewertung Ihrer Kreditwürdigkeit (und in der Regel auch Ihres Ehepartners oder eines anderen Mitkreditnehmers) werden Informationen über Ihre bestehenden Kredite sowie die pünktliche Zahlung von Rechnungen berücksichtigt. Die Kreditgeber nutzen Datenbanken, um all dies zu überprüfen. Jeder Kreditgeber kann jedoch verschiedene Aspekte Ihrer Kreditgeschichte auf unterschiedliche Weise bewerten — es ist also sinnvoll, sich an mehrere Spezialisten zu wenden.

Um genau zu wissen, ob Sie in Litauen ein Wohnungsbaudarlehen erhalten können, sollten Sie die Vorschriften über die Vergabe verantwortungsvoller Kredite sorgfältig lesen .

Möglicher Darlehensbetrag und damit verbundene Kosten

Erkundigen Sie sich vor der Beantragung eines Wohnungsbaudarlehens, wie hoch die durchschnittlichen Zinssätze für diese Darlehen sind. Die Bank von Litauen aktualisiert sie jeden Monat auf ihrer Website. So lag der Zinssatz für den Erwerb von Wohneigentum im August 2022 bei 2,74%, während er vor einem Jahr bei 2,15% lag.

Kredite in Litauen werden in die beiden Hauptkategorien unterteilt, die wir bereits kennen: variable Zinssätze (bei denen sich der Zinssatz regelmäßig ändert) und feste Zinssätze (die sich während der gesamten Vertragslaufzeit nicht ändern).

Wichtig. Jeder Kreditgeber legt den Zinssatz individuell nach seinen internen Regeln fest. Das Gesetz regelt dies nicht. Vergleichen Sie daher unbedingt die Angebote mehrerer Kreditgeber.

Wenn Sie einen Vertrag in ausländischer Währung abschließen, denken Sie daran, dass sich Ihre monatlichen Zahlungen aufgrund von Wechselkursschwankungen erheblich erhöhen können.

Ungefähre Berechnungen können mit diesem Hypothekenrechner durchgeführt werden.

Bei der Beantragung eines Kredits sollten Sie auch die damit verbundenen Kosten beachten: die Notargebühren liegen in der Regel bei 0,45% des Immobilienwerts, eine Mindestdienstleistungsgebühr (1 € pro Monat) und eine Hypothekeneintragungsgebühr (etwa 8,60 €).

Auf der Realting-Plattform können Sie eine Immobilie im Litauen auswählen und kaufen.

Lettland

Wie das Ganze funktioniert

Hypotheken können in Lettland sowohl von Inländern als auch von Ausländern aufgenommen werden. Dies ist recht einfach und schnell möglich, aber die Tarife sind hier möglicherweise nicht so günstig wie in anderen EU-Ländern.

Die Nachfrage nach Wohnungsbaudarlehen in Lettland ist nach den 2010 verabschiedeten Änderungen des Einwanderungsgesetzes deutlich gestiegen. Der Reiz dieser Änderungen: Ausländer können im Gegenzug für Investitionen und den Erwerb von Immobilien in Lettland eine befristete Aufenthaltsgenehmigung für 5 Jahre und ein Schengen-Visum erhalten.

Wichtig. Ab dem 22. September 2022 hat die lettische Regierung die Änderungen für die Russen angepasst. Nun können sie eine Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr verlängern, wenn diese durch Investitionen oder den Erwerb von Immobilien in Lettland erworben wurde. Die gültigen Aufenthaltserlaubnisse werden am 1. September 2023 annulliert. Um eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, muss man unbedingt die Kenntnisse der lettischen Sprache bestätigen. Die gleiche Regel gilt für Personen, die zum ersten Mal eine Aufenthaltserlaubnis erhalten.

Grundvoraussetzungen für die Aufnahme einer Hypothek

Lettische Banken gewähren in der Regel Hypotheken für den Kauf einer Wohnung, eines Hauses oder einer Gewerbeimmobilie, aber nur selten für den Kauf von unbebauten Grundstücken für private Bebauung.

Man braucht volgende Voraussetzungen zu erfüllen, um einen Kredit von lettischen Banken aufzunehmen:

dokumente zum Nachweis der Identität vorlegen;

stabiles Einkommen bestätigen (wenn man auf dem Territorium der Republik Lettland verdient, wird dies ein Plus sein);

die notariell beglaubigte Zustimmung des Ehepartners zum Kauf einer Wohnung oder einer anderen Immobilie in Lettland auf Kredit vorlegen;

ein Konto bei der Bank eröffnen, bei der das Hypothekendarlehen aufgenommen wird;

bankfragebogen ausfüllen;

unterlagen mit den Ergebnissen der Immobilienbewertung vorlegen (Bewertung soll von einem zertifizierten Immobiliengutachter durchgeführt sein).

Was sich auf einen Kredit mit den günstigsten Bedingungen auswirkt: eine gute Kredithistorie, ein hohes monatliches Einkommen, der Besitz von Aktien und Wertpapieren, das Vorhandensein eines Bürgen, das Fehlen anderer Kreditverpflichtungen.

Möglicher Darlehensbetrag und damit verbundene Kosten

Um eine Hypothek in Lettland zu erhalten, müssen Sie in der Lage sein, 30-40% des Wertes des Objekts selbständig zu bezahlen. Hypothekendarlehen für Ausländer werden in der Regel in Höhe von 150.000 bis 250.000 EUR vergeben. Basierend auf diesen beiden Tatsachen können wir schließen, dass es möglich sein wird, für Objekte im Wert von 200,000 bis 500,000 Euro Hypothek aufzunehmen.

Der jährliche Kreditzins für ausländische Staatsbürger liegt jetzt bei etwa 6-7% (für lettische Staatsbürger wird er niedriger sein). In der Regel wird der Tarif individuell festgelegt und richtet sich nach Ihren Möglichkeiten, insbesondere den finanziellen. Auch die Höhe des Darlehens hängt von der Art des Objekts ab: wenn Sie zum Beispiel eine Wohnung in einem Neubau, aber nicht in einem alten Haus kaufen, können Sie ein Darlehen über einen höheren Betrag erhalten.

Hypotheken in Lettland sind in der Regel nicht mehr als für 10 Jahre vergeben, aber es gibt Fälle, in denen die Laufzeit erhöht werden kann. Es hängt sehr vom Alter des Kunden ab: wenn die Immobilie von einem jungen Menschen gekauft wird, wird er wahrscheinlich die maximale Frist erhalten. Es ist möglich, das Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen, und es gibt keine gesetzlichen Sanktionen.

Zusätzliche Kosten, die mit der Aufnahme einer Hypothek verbunden sind: Eröffnung eines Kontos bei der Bank, bei der die Hypothek aufgenommen wird (in der Regel nicht mehr als 200 €); Zahlung der Abschluss- und Bearbeitungsgebühren der Bank (bis zu 2% des Darlehensbetrags); Zahlung der staatlichen Gebühr für die Eintragung des Darlehens in das Grundbuch (0,1% des Darlehensbetrags) und die Versicherung der Immobilie für ein Jahr (Kosten von rund 110€).

Anmerkung. Das Grundbuchamt ist eine staatliche Institution, die Rechte und Pflichten in Bezug auf unbewegliches Vermögen registriert.

Mit Hilfe des Hypothekenrechners können Sie ungefähre Berechnungen anstellen.

Auf der Realting-Plattform können Sie eine Immobilie in Lettland auswählen und kaufen.

Die Niederlande

Wie das Ganze funktioniert

Es gibt keine Beschränkungen für den Erwerb von Immobilien durch Ausländer in den Niederlanden. Allerdings muss man in den Niederlanden wohnen und in einer Gemeinde (gemeente) gemeldet sein, um ein Hypothekendarlehen zu erhalten. Was die Beschäftigung betrifft, so kann das Unternehmen im Ausland ansässig sein, aber Ihr Gehalt muss unbedingt in Euro sein.

In den Niederlanden gibt es im Wesentlichen zwei Arten von Hypotheken: lineare Hypotheken und Annuitätenhypotheken.

Bei einer linearen Hypothek zahlt der Kreditnehmer das Darlehen in gleichen Raten zurück. Das heißt, jeden Monat wird ein fester Anteil des Kapitals zurückgezahlt, zuzüglich der Zinsen, die auf den ausstehenden Saldo aufgelaufen sind. Nach und nach verringert sich die Restschuld und damit auch die Höhe der geforderten Zahlung.

Bei einer Annuitätenhypothek zahlt der Kreditnehmer bis zum Ende der Kreditlaufzeit jeden Monat den gleichen Betrag. Das Problem ist jedoch, dass sich innerhalb dieses Betrags der Anteil der Zahlung ständig zugunsten von Kapital und Zinsen ändert. Zu Beginn werden hauptsächlich Zinsen gezahlt, während das Kapital kaum zurückgezahlt wird. Das bedeutet, dass die Zinsen über einen langen Zeitraum auf ein sinkendes Guthaben aufgezinst werden. Aus diesem Grund wird diese Option wahrscheinlich teurer.

In der Regel entscheiden sich die Menschen für eine dieser beiden Hypothekenarten, weil sie als Einzige in den Genuss der steuerlichen Absetzbarkeit der Zinsen kommen, was in den Niederlanden von allen angestrebt wird. Zurzeit sind es 43%, aber zu Beginn des neuen Jahres werden es 40% sein. Das bedeutet, dass das Finanzamt Ihnen 40% der Zinsen zurückgibt, die Sie für Ihr Darlehen erhalten haben. Ihre Einkommenssteuer wird also erheblich «abgespeckt», und die monatlichen Gesamtkosten des Kredits können um mehr als ein Drittel sinken.

In den Niederlanden gibt es auch den Begriff der Nationalen Hypothekengarantie (NHG). Kurz gesagt, dies ist Ihr Schutz für den Fall einer Notsituation, wie Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit. Wenn also etwas Schreckliches passiert, wird die NHG eine Lösung finden oder die Restschuld übernehmen.

Das NHG kostet Sie 0,6% des Hypothekenbetrags. Dieses Geld kann jedoch schnell zurückgezahlt werden, da die Kreditgeber denjenigen, die sich beim Abschluss eines Geschäfts für NHG entscheiden, niedrigere Zinssätze anbieten. Auch in diesem Fall erhalten Sie vom Finanzamt eine Rückerstattung von 1% des Kaufpreises. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass NHG nur für Hypotheken mit einem Höchstbetrag von 355.000 Euro verfügbar ist.

Grundvoraussetzungen für die Aufnahme einer Hypothek

Hypotheken werden in den Niederlanden in der Regel für maximal 30 Jahre vergeben. Hier sind die grundlegenden Voraussetzungen, die Sie bei der Aufnahme einer Hypothek erfüllen müssen:

ein gültiger Reisepass;

BSN (Bürgerservicenummer);

Aufenthaltsgenehmigung (wenn Sie kein EU/EWR-Bürger sind);

Aufenthalt im Land von sechs Monaten bis fünf Jahren (vorzugsweise). Ihr Partner (falls vorhanden) muss ebenfalls mit Ihnen in dem Land leben, auch wenn Sie nur Ihr eigenes Geld für den Kauf der Immobilie verwenden.

Eine gute Kreditgeschichte. Dadurch kann der Kreditgeber Ihnen bessere Hypothekenzinsen anbieten.

Beschäftigungsstatus. Idealerweise sollten Sie eine Vollzeitstelle in den Niederlanden haben. Wenn Sie selbständig sind, müssen Sie mindestens drei Jahre lang ein Einkommen vorweisen können. Zeitarbeitnehmer oder Postgraduierte müssen eine Erklärung ihres Arbeitgebers (werkgeversverklaring) vorlegen.

Vergessen Sie nicht, dass Sie sich jederzeit an einen Hypothekenberater wenden können. Neben vielen niederländischen Beratern gibt es auch mehrere ausländische Hypothekenspezialisten in den Niederlanden. Wenn Sie kein Niederländisch sprechen, ist diese Option besonders hilfreich.

Möglicher Darlehensbetrag und damit verbundene Kosten

Wenn Sie eine Immobilie mit einer Hypothek kaufen, hängt der Zinssatz, der Ihnen zur Verfügung steht, von folgenden Faktoren ab: der Höhe Ihrer Einlage und der Dauer, für die Sie den Hypothekenzins festlegen wollen. Der Standardhypothekenzins in den Niederlanden liegt derzeit bei 4,32%.

Interessanterweise können Sie in den Niederlanden eine Hypothek von bis zu 100% des Wertes Ihres Hauses aufnehmen (allerdings sind die Zinssätze dann höher). Eine weitere Besonderheit: in den meisten Fällen können Sie jedes Jahr bis zu 10-20% des Gesamtbetrags zurückzahlen. Wenn Sie einen höheren Betrag zurückzahlen, müssen Sie möglicherweise eine Strafe zahlen.

Sie können einen Hypothekenrechner verwenden, um die maximale Hypothek zu berechnen.

Welche zusätzlichen Hypothekenkosten zu erwarten sind:

Gebühren für die Bewertung — derzeit etwa 300-500 €.

Hypothekenberatergebühren (zwischen 1.500 € und 3.000 €).

Lebensversicherung und sonstige Verwaltungsgebühren (Kosten ab 150 €).

Die Notargebühren belaufen sich auf etwa 1.500 €.

Die gute Nachricht ist, dass die Steuergutschrift auch für diese zusätzlichen Ausgaben gilt. Das bedeutet, dass Sie nach einigen Monaten einen Teil des von Ihnen gezahlten Betrags zurückerhalten.

Auf der Realting-Plattform können Sie eine Immobilie in Holland auswählen und kaufen.