Gewerbeimmobilien Shefela Nams

"Scheffel House" ist ein charmantes Wohnhaus im Jugendstil in der 5 Baznīcas Street, das 1907 zu einem Design von Friedrich Scheffel gebaut wurde. Das Anwesen besteht aus zwei Gebäuden - einem vorderen und einem Hofhaus, und obwohl der verfügbare Raum und die Versorgung der Wohnungen in den beiden Gebäuden unterschiedlich sind, sind sie durch hohes Potenzial verbunden, aufgrund der zentralen Lage in der Nähe des Freiheitsdenkmals und des Kabinetts der Minister, und der historischen und architektonischen Wert des Gebäudes. Das vordere Gebäude bietet Apartments von 50 bis 140 m2. Diese Wohnungen sind mit einzigartigen historischen Beweisen verziert - Holzparkett und Deckenverzierungen, originale Glasfenster und geschnitzte Holztreppen in den Treppenhäusern. Diese Wohnungen werden in ihrem bestehenden Zustand angeboten, so dass die neuen Eigentümer nicht die Möglichkeit, die Zimmer neu zu gestalten und so die authentischen Details zu erhalten beraubt. Die Fassade bietet auch eine Auswahl von zwei hervorragenden Wohnungen auf der 3. und 4. Etage, die romantische Balkone mit Blick auf die Baznīcas Street. Die Bewohner beider Gebäude werden auch gemeinsam profitieren. Zum Beispiel können Sie Lagerräume kaufen, den Fahrradraum und einen eigenen Waschraum nutzen. Das Courtyard House bietet weiße Apartments von 15 bis 40 m2. Die Apartments verfügen über Fußbodenheizung mit einem Wärmerückgewinnungssystem und einem Aufzug. Nach Angaben der Entwickler werden diese hervorragende Eigenschaften für Investitionszwecke mit Potenzial auf dem Mietmarkt sein, und kann auch das erste Zuhause für eine junge, dynamische Person sein