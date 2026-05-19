Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Kurzfristige Vermietung
  4. Haus

Häuser zur Kurzzeitmiete in Lettland

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 2 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/5
Hofhaus, Renoviertes Gebäude, geschlossenes Gebiet, Parkplatz, Tiefgarage, Fenster in beiden…
$8,239
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen