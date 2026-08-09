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Neubauten in Saulkrastu novads, Lettland

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Neubad, Lettland
von
$101,095
Jahr der Inbetriebnahme 2011
Das Projekt Sun Republic befindet sich in der sonnigsten der Republik an der Ostseeküste, der saulkrasti Stadt, der Fluss novašup, 150 m vom Meer entfernt. Wohnheim, entworfen, um in voller Harmonie mit der Umgebung zu sein, die Architektur, die vom Architektenbüro ' Jay, Zāber und Asche " g…
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