Wohneigentum ELIPSE BLC

Riga, Lettland

von €60,700

Kapitulation vor: 2022

Neu in Purvciems! Das neue Projekt Safrāns wird im nahe gelegenen Purvciems, Žagatu Street 7, gebaut. Zusätzliche Information Das neunstöckige Gebäude wird 81 Wohnungen haben. Ein-, Zwei-, Drei- und Vierzimmer-Komfortklassenapartments von 31 bis 88 m2 mit vollständiger Verarbeitung sind erhältlich. Das Gebäude wird zwei Treppen haben, Lagerräume im Keller. Ein neues neunstöckiges Wohngebäude - Safrāns - wird gebaut, in dem sich drei Stadtteile von Riga treffen - die Žagatu Street 7. Wir bieten moderne, funktionale 2 - 4-Zimmer-Apartments mit voller Verarbeitung. * Der Preis des Sets für jede Wohnung beinhaltet einen Abstellraum im Keller des Gebäudes. * Wir bieten an, überirdische Parkplätze zu kaufen, indem wir eine 3- und 4-Zimmer-Wohnung kaufen.