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Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali

Ungasan, Indonesien
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$119,730
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ID: 35407
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Ungasan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

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Bloom befindet sich in Melasti, Bali, ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Resort-Investitionen im Ozean konzipiert ist. Das Projekt bietet Hotel. Insgesamt 145 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2028. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmigung Заявка PBG wurde erteilt. Stückpreise: von $119.730 bis $205,920. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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