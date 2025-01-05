  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kuta Selatan
  4. Touristenkomplex Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Touristenkomplex Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Benoa, Indonesien
von
$109,900
BTC
1.3072386
ETH
68.5179651
USDT
108 656.4271908
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27424
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 003175
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 14.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Benoa
  • Stadt
    Nusa Dua

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!

Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.

Der Komplex besteht aus:

  • Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einheiten)
  • 67 Villen aus Naturstein mit privaten Pools

Zusammenarbeit mit der führenden Galerie der zeitgenössischen Kunst in Singapur - MayinArt (Aufmalungen in jedem Zimmer)

Alle Zimmer sind mit allem ausgestattet, was für einen komfortablen Aufenthalt nötig ist, einschließlich moderner Möbel, Ausstattung und Annehmlichkeiten.

Erhöhte Rentabilität von der Marke: 14% - 18% pro Jahr. Laut STR und Colliers, im Vergleich zu privaten Immobilien, Markenhotels zeigen:

  • +18–25% - zur Belegung
  • +30–40% - zum Durchschnittspreis pro Nacht

Ein Geschäft, das keine Beteiligung am Prozess erfordert!
Es wird eine mobile Anwendung, wo Investoren in der Lage sein, Belegung und Rentabilität online sehen!

  • Leasehold: 30 Jahre ab 2025 + 30 Jahre
  • Rosa Land (Tourist)

Anzahlung 30%
No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.

Fertigstellung: 2. Quartal 2028.

Infrastruktur:

  • Art-Wellness Hotelkonzept
  • Lobby, Lobby Bar
  • Restaurant mit Terrasse
  • Coworking
  • SPA und Wellness Zentrum
  • Fitnesscenter
  • Freibad mit Strandservice
  • Parkplatz im Freien für Autos und Fahrräder
  • Und vieles mehr

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.

Standort auf der Karte

Benoa, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Touristischer Komplex Apartamenty s basseynom na kryshe
Canggu, Indonesien
von
$350,000
Sie sehen gerade
Touristenkomplex Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,900
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Touristischer Komplex Apartamenty s basseynom na kryshe
Touristischer Komplex Apartamenty s basseynom na kryshe
Canggu, Indonesien
von
$350,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen   Wohnung anzeigen Entwickelte Infrastruktur des Komplexes Stadt- oder Meerblick 1 Schlafzimmer Pool Fitnesscenter Bereich: Gebäude - 81 m ² Preis: 350.000 $ (4.321 $ pro m ²) Erträge aus der Vermietung: Umsatz pro Tag - 250 $ Laden - 75 % Jahresum…
Immobilienagentur
Baliray
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen