  Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!

Wohnkomplex Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!

Pecatu, Indonesien
von
$99,000
BTC
1.1775853
ETH
61.7222798
USDT
97 879.7660772
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
5
ID: 33115
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.12.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Pecatu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Ein Wellnesskomplex der nächsten Generation, der Anlageimmobilien und Lifestyle-Erlebnisse vereint.

Das Projekt entsteht auf einem 2,5 Hektar großen Gelände und nutzt 3D-Betondruck (3DCP), eine Zukunftstechnologie, die schnellen Bau, Erdbebensicherheit und einzigartige architektonische Formen ermöglicht.

Nur 100 Meter von der Meeresklippe in Uluwatu Süd entfernt, neben einem Hubschrauberlandeplatz, umgeben von erstklassigen Resorts und exklusiven Wohnanlagen. Dies ist eine der vielversprechendsten Tourismusregionen der Insel, in der Neubauprojekte selten sind.

Der Komplex umfasst:

  • 85 Wohneinheiten ab 99.000 USD
  • 21 Villen mit privatem Pool ab 185.000 USD

Die Wohneinheiten und Villen sind mit allem Komfort für einen angenehmen Aufenthalt ausgestattet, inklusive Möbeln, Haushaltsgeräten etc.

Investitionsvorteile:

  • Wertsteigerungspotenzial von bis zu 40 % in 2 Jahren
  • Mietpool – Nettoeinkommensverteilung 70 %/30 %
  • Garantierte Mieteinnahmen: 10 % pro Jahr für 2 Jahre
  • Rückkaufgarantie nach Fertigstellung zum Marktpreis

Dijiwa Sanctuaries Management Company (gesteigerte Markenrendite: 13 %–15 % pro Jahr) – ein internationales Hotelunternehmen, spezialisiert auf Boutique-Hotels auf Bali.

Rechtliche Hinweise:

  • Grundstück mit SHM-Titel
  • Amtliches BPN-Zertifikat (Clean & Clear)
  • Notariell beglaubigter Mietvertrag
  • PBG-Baugenehmigung

Anzahlung: 30 %
Zinsfreie Ratenzahlung bis zur Fertigstellung.

Fertigstellung: 4. Quartal 2027

Lage:

  • 50 Meter vom Bvlgari Resort Bali entfernt
  • 100 Meter von der Meeresklippe entfernt
  • 5 Minuten zu den Stränden Nyang Nyang und Melasti

Ausstattung:

  • 2 Außenpools
  • 2 Restaurants
  • 2 Bars
  • Fitnessraum
  • Spa
  • Coworking-Bereich
  • Kinderbereich
  • Geschäfte
  • Hubschrauberlandeplatz

Diese Infrastruktur bietet den Bewohnern Komfort und ein angenehmes Wohnumfeld, ohne dass sie die Anlage verlassen müssen.

Standort auf der Karte

Pecatu, Indonesien

Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
