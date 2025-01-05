Wohnkomplex Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!

Ein Wellnesskomplex der nächsten Generation, der Anlageimmobilien und Lifestyle-Erlebnisse vereint.
Das Projekt entsteht auf einem 2,5 Hektar großen Gelände und nutzt 3D-Betondruck (3DCP), eine Zukunftstechnologie, die schnellen Bau, Erdbebensicherheit und einzigartige architektonische Formen ermöglicht.
Nur 100 Meter von der Meeresklippe in Uluwatu Süd entfernt, neben einem Hubschrauberlandeplatz, umgeben von erstklassigen Resorts und exklusiven Wohnanlagen. Dies ist eine der vielversprechendsten Tourismusregionen der Insel, in der Neubauprojekte selten sind.
Der Komplex umfasst:
Die Wohneinheiten und Villen sind mit allem Komfort für einen angenehmen Aufenthalt ausgestattet, inklusive Möbeln, Haushaltsgeräten etc.
Investitionsvorteile:
Dijiwa Sanctuaries Management Company (gesteigerte Markenrendite: 13 %–15 % pro Jahr) – ein internationales Hotelunternehmen, spezialisiert auf Boutique-Hotels auf Bali.
Rechtliche Hinweise:
Anzahlung: 30 %
Zinsfreie Ratenzahlung bis zur Fertigstellung.
Fertigstellung: 4. Quartal 2027
Lage:
Ausstattung:
Diese Infrastruktur bietet den Bewohnern Komfort und ein angenehmes Wohnumfeld, ohne dass sie die Anlage verlassen müssen.