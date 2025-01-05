Wohnkomplex Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!

Ein Wellnesskomplex der nächsten Generation, der Anlageimmobilien und Lifestyle-Erlebnisse vereint.

Das Projekt entsteht auf einem 2,5 Hektar großen Gelände und nutzt 3D-Betondruck (3DCP), eine Zukunftstechnologie, die schnellen Bau, Erdbebensicherheit und einzigartige architektonische Formen ermöglicht.

Nur 100 Meter von der Meeresklippe in Uluwatu Süd entfernt, neben einem Hubschrauberlandeplatz, umgeben von erstklassigen Resorts und exklusiven Wohnanlagen. Dies ist eine der vielversprechendsten Tourismusregionen der Insel, in der Neubauprojekte selten sind.

Der Komplex umfasst:

85 Wohneinheiten ab 99.000 USD

21 Villen mit privatem Pool ab 185.000 USD

Die Wohneinheiten und Villen sind mit allem Komfort für einen angenehmen Aufenthalt ausgestattet, inklusive Möbeln, Haushaltsgeräten etc.

Investitionsvorteile:

Wertsteigerungspotenzial von bis zu 40 % in 2 Jahren

Mietpool – Nettoeinkommensverteilung 70 %/30 %

Garantierte Mieteinnahmen: 10 % pro Jahr für 2 Jahre

Rückkaufgarantie nach Fertigstellung zum Marktpreis

Dijiwa Sanctuaries Management Company (gesteigerte Markenrendite: 13 %–15 % pro Jahr) – ein internationales Hotelunternehmen, spezialisiert auf Boutique-Hotels auf Bali.

Rechtliche Hinweise:

Grundstück mit SHM-Titel

Amtliches BPN-Zertifikat (Clean & Clear)

Notariell beglaubigter Mietvertrag

PBG-Baugenehmigung

Anzahlung: 30 %

Zinsfreie Ratenzahlung bis zur Fertigstellung.

Fertigstellung: 4. Quartal 2027

Lage:

50 Meter vom Bvlgari Resort Bali entfernt

100 Meter von der Meeresklippe entfernt

5 Minuten zu den Stränden Nyang Nyang und Melasti

Ausstattung:

2 Außenpools

2 Restaurants

2 Bars

Fitnessraum

Spa

Coworking-Bereich

Kinderbereich

Geschäfte

Hubschrauberlandeplatz

Diese Infrastruktur bietet den Bewohnern Komfort und ein angenehmes Wohnumfeld, ohne dass sie die Anlage verlassen müssen.