Wohnkomplex Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Benoa, Indonesien
von
$109,900
;
4
ID: 27423
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 003175
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 14.08.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Benoa
  • Stadt
    Nusa Dua

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!

Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.

Der Komplex besteht aus:

  • Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einheiten)
  • 67 Villen aus Naturstein mit privaten Pools

Zusammenarbeit mit der führenden Galerie der zeitgenössischen Kunst in Singapur - MayinArt (Aufmalungen in jedem Zimmer)

Alle Zimmer sind mit allem ausgestattet, was für einen komfortablen Aufenthalt nötig ist, einschließlich moderner Möbel, Ausstattung und Annehmlichkeiten.

Erhöhte Rentabilität von der Marke: 14% - 18% pro Jahr. Laut STR und Colliers, im Vergleich zu privaten Immobilien, Markenhotels zeigen:

  • +18–25% - zur Belegung
  • +30–40% - zum Durchschnittspreis pro Nacht

Ein Geschäft, das keine Beteiligung am Prozess erfordert!
Es wird eine mobile Anwendung, wo Investoren in der Lage sein, Belegung und Rentabilität online sehen!

  • Leasehold: 30 Jahre ab 2025 + 30 Jahre
  • Rosa Land (Tourist)

Anzahlung 30%
No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.

Fertigstellung: 2. Quartal 2028.

Infrastruktur:

  • Art-Wellness Hotelkonzept
  • Lobby, Lobby Bar
  • Restaurant mit Terrasse
  • Coworking
  • SPA und Wellness Zentrum
  • Fitnesscenter
  • Freibad mit Strandservice
  • Parkplatz im Freien für Autos und Fahrräder
  • Und vieles mehr

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.

Standort auf der Karte

Benoa, Indonesien

