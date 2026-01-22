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Wohnkomplex Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali

Pecatu, Indonesien
von
$396,000
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ID: 35408
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Pecatu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

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Das Uluwatu Apartments befindet sich in Uluwatu, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 44 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2028. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $396,000 bis $583,000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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